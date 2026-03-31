Βουλή: Με τις ψήφους ΝΔ και ΠΑΣΟΚ κυρώθηκε η ΠΝΠ για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους

THESTIVAL TEAM

Κυρώθηκε από την ολομέλεια της Βουλής η από 25/3/2026 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της κυβέρνησης με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της αύξησης του ενεργειακού κόστους και την προστασία πληττόμενων κλάδων της οικονομίας». “Ναι” στην κύρωση ψήφισαν η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, “όχι” το ΚΚΕ και η Νέα Αριστερά, ενώ “παρών” δήλωσαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας.

Όπως τόνισε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γ. Κώτσηρας, κατά το κλείσιμο της συζήτησης του σχετικού νομοσχεδίου στην ολομέλεια, τα μέτρα είναι στοχευμένα και κοστολογημένα προκειμένου να υπάρξει ένα σημαντικό “ανάχωμα’ των δύο μηνών, Απριλίου και Μαΐου, σε μία σύνθετη κρίση. Πρόκειται για μία σημαντική γεωπολιτική αναταραχή που επηρεάζει τις οικονομίες των κρατών και σε αυτή ακριβώς τη δύσκολη συγκυρία η χώρα μας είναι διπλωματικά, αμυντικά και οικονομικά πιο ισχυρή από ποτέ, είπε ο κ. Κώτσηρας.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «οφείλουμε παραλλήλως με την προσπάθεια που κάνουμε να στηρίξουμε την κοινωνία, να κρατήσουμε τις κατάλληλες εφεδρείες προκειμένου να αντέξουμε μία οικονομική πίεση που υπάρχει, της οποίας τις συνέπειες και τη χρονική της έκταση δεν γνωρίζουμε».

Υπενθυμίζεται ότι με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου θεσπίζονται μέτρα επιδότησης καυσίμων και στήριξης πολιτών, αγροτών και μεταφορών, λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους από την κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, και ισοδυναμούν με δημοσιονομική παρέμβαση ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Τα μέτρα στήριξης

1.Επιδότηση diesel κίνησης

Η επιδότηση του diesel κίνησης στην αντλία ανέρχεται σε 20 λεπτά ανά λίτρο (με ΦΠΑ) και θα ισχύσει για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου.

2.Fuel Pass – Ενίσχυση πολιτών

Η ενίσχυση μέσω ψηφιακής κάρτας για χρήση σε πρατήρια καυσίμων, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και ταξί αντιστοιχεί σε επιδότηση περίπου 36 λεπτών ανά λίτρο βενζίνης.

Η επιδότηση μέσω fuel pass διαμορφώνεται ως εξής:

-Για τα αυτοκίνητα:

  • 60 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές
  • 50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

-Για τις μοτοσικλέτες:

  • 35 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές
  • 30 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Τα μέτρα θα ισχύσουν για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου.

3.Επιδότηση λιπασμάτων

Προβλέπεται επιδότηση 15% στην αξία των τιμολογίων αγοράς λιπασμάτων, με αναδρομική ισχύ από τις 15 Μαρτίου και διάρκεια έως το τέλος Μαΐου.

4.Θεσπίζεται αποζημίωση προς επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασχολούνται με την παραγωγή τυριού στη Λέσβο, για όσο διάστημα θα διαρκέσουν τα μέτρα απαγόρευσης διάθεσης γαλακτοκομικών προϊόντων λόγω κρουσμάτων αφθώδους πυρετού. Το μέτρο αυτό έχει αναδρομική ισχύ από 15 Μαρτίου 2026.

