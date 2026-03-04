Βουλή: Εγκρίθηκε η επιστολική ψήφος των αποδήμων με 201 “ναι”

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε, μετά από ονομαστική ψηφοφορία, σύμφωνα με την συνταγματική διάταξη, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τον «Ορισμό εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού – Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός επικράτειας μέσω επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές» από την Ολομέλεια.

Οι διατάξεις που αφορούν την παροχή και τη δυνατότητα επιστολικής ψήφου για τους διαμένοντες εκτός της επικράτειας, συγκέντρωσαν περισσότερες από 200 θετικές ψήφους και θα ισχύσουν από τις ερχόμενες εθνικές εκλογές.

Αντίθετα, οι διατάξεις που αφορούν την δημιουργία της εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού δεν συγκέντρωσαν την πλειοψηφία των 2/3 απαιτούμενο ψήφων. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα ισχύσουν κατά τις ερχόμενες εθνικές εκλογές, ούτε και εάν υπάρξουν επαναληπτικές (με λίστες υποψηφίων), αλλά σε εκείνες που θα διεξαχθούν και πάλι με σταυρό προτίμησης.

Ειδικότερα, κατά την ονομαστική ψηφοφορία, ψήφισαν συνολικά 296 βουλευτές.

Το άρθρο 3 – Σύσταση εκλογικής περιφέρειας αποδήμου ελληνισμού έλαβε 162 ψήφους «υπέρ» έναντι 133 «κατά» και ένα «παρών»

Το άρθρο 4 – Αριθμός βουλευτών εκλογικής περιφέρειας αποδήμου ελληνισμού έλαβε 161 ψήφους «υπέρ» έναντι 134 «κατά» και ένα «παρών»

Το άρθρο 6 – Δικαίωμα υποβολής πρότασης ψηφοδελτίου εκλογικής περιφέρειας αποδήμου ελληνισμού (μόνο όσα κόμματα έχουν συνδυασμούς στα ¾ του συνόλου των περιφερειών της Επικράτειας) έλαβε 162 ψήφους «υπέρ» έναντι 133 «κατά» και ένα «παρών.

Το άρθρο 10 – Προσαρμογή διατάξεων ν. 4648/2019 στη σύσταση εκλογικής περιφέρειας αποδήμου ελληνισμού έλαβε 161 ψήφους «υπέρ» έναντι 134 «κατά» και ένα «παρών».

Το άρθρο 11 – Θέσπιση ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών για τους υποψηφίους αποδήμου ελληνισμού έλαβε 161 ψήφους «υπέρ» έναντι 134 «κατά» και ένα «παρών»

Το άρθρο 12- για την Έναρξη ισχύος των παραπάνω έλαβε 161 ψήφους «υπέρ» έναντι 134 «κατά» και ένα «παρών».

Συνεπώς κανένα από τα άρθρα αυτά δεν έλαβε 200 θετικές ψήφους και δεν θα ισχύσουν στις ερχόμενες εθνικές εκλογές.

Αντίθετα,

Τα άρθρα 13 – Για τους σκοπούς της διευκόλυνσης άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός επικράτειας έλαβαν αντίστοιχα 207 ψήφους «υπέρ», έναντι 61 «κατά» και 28 «παρών».

Το άρθρο 14 – Αντικείμενο διευκόλυνσης άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός επικράτειας έλαβε αντίστοιχα 201 ψήφους «υπέρ», έναντι 61 «κατά» και 34 «παρών»

Το άρθρο 15 – Τρόπος άσκησης εκλογικού δικαιώματος. Δυνατότητα επιστολικής ή δια ζώσης ψήφου έλαβε 201 ψήφους «υπέρ», έναντι 61 «κατά» και 34 «παρών».

Το άρθρο 16 – Επιλογή τρόπου άσκησης δικαιώματος ψήφου από τους εκλογείς εκτός επικρατείας έλαβε 201 ψήφους «υπέρ», έναντι 61 «κατά» και 34 «παρών».

Το άρθρο 17 – Προσθήκη του τρόπου άσκησης εκλογικού δικαιώματος στο περιεχόμενο ειδικών εκλογικών καταλόγων εξωτερικού έλαβε 201 ψήφους «υπέρ», έναντι 61 «κατά» και 34 «παρών».

Το άρθρο 18- Αναβάθμιση της ειδικής εφαρμογής εγγραφής Ελλήνων εκλογέων εκτός επικράτειας έλαβε 201 ψήφους «υπέρ», έναντι 66 «κατά» και 29 «παρών».

Το άρθρο 19- Προθεσμία υποβολής αίτησης εγγραφής στον ειδικό εκλογικό κατάλογο εξωτερικού έλαβε 201 ψήφους «υπέρ», έναντι 61 «κατά» και 34 «παρών».

Το άρθρο 20 – Εκλογικά Τμήματα – Εκλογικά καταστήματα έλαβε 201 ψήφους «υπέρ», έναντι 48 «κατά» και 47 «παρών».

Το άρθρο 21 – ‘Ασκηση εκλογικού δικαιώματος με επιστολική για τους αποδήμους έλαβε 201 ψήφους «υπέρ», έναντι 62 «κατά» και 33 «παρών».

Το άρθρο 22 – Προσαρμογή προθεσμιών – Περιορισμός αποστολής φακέλων μόνο σε εκλογείς εκτός επικράτειας έλαβε 201 ψήφους «υπέρ», έναντι 67 «κατά» και 28 «παρών».

Το άρθρο 23 – Ψηφοδέλτιο επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές και έκδοση εκλογικών αποτελεσμάτων έλαβε 201 ψήφους «υπέρ», έναντι 67 «κατά» και 28 «παρών».

Το άρθρο 24 – Με τις καταργούμενες διατάξεις έλαβε 201 ψήφους «υπέρ», έναντι 62 «κατά» και 33 «παρών».

Το άρθρο 25 για την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Β’ Κεφαλαίου που αφορούν την επιστολική ψήφο έλαβε 202 ψήφους «υπέρ», έναντι 88 «κατά» και 6 «παρών».

Συνεπώς ότι αφορά και την δυνατότητα επιστολικής ψήφους για τους Έλληνες του εξωτερικού θα ισχύει από τις επόμενες εθνικές εκλογές.

Θεόδωρος Λιβάνιος: Εμπιστευτείτε τον κάθε Έλληνα που ζει το εξωτερικό

«Η επιστολική ψήφος μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια, με αξιοπιστία και ενισχύει την συμμετοχή. Η περιφέρεια Αποδήμων εξασφαλίζει την αυθεντική εκπροσώπηση και την γνήσια διακριτή φωνή των Ελλήνων του εξωτερικού στην Βουλή», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος κλείνοντας την διήμερη συζήτηση του νομοσχέδιου για τον «Ορισμό εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού – Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός επικράτειας μέσω επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές» στην Ολομέλεια.

Ο υπουργός, κάνοντας μια αναδρομή είπε ότι κλείνει μια εκκρεμότητα που απορρέει για την ψήφο των Αποδήμων από το Σύνταγμα του 1975, αλλά ποτέ, για διάφορους λόγους, δεν υπήρξε ο εκτελεστικός νόμος. Για τις νομοθετικές προσπάθειες που έγιναν όλα αυτά τα χρόνια, ο κ. Λιβάνιος είπε πως έγιναν πολλές διαδοχικές προσπάθειες, αλλά πλέον οι καιροί είναι ώριμοι για να κάνουμε αυτό το βήμα και για το εκλέγειν και για το εκλέγεσθαι των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό.

Ο κ. Λιβάνιος απευθυνόμενος στην Αντιπολίτευση είπε «δεν σας ζητάω να εμπιστευτείτε την Κυβέρνηση, δεν είναι αυτός ο ρόλος σας και ο ελληνικός λαός δεν σας το ζητάει. Σας ζητάμε, όμως, να εμπιστευτείτε τον κάθε Έλληνα που ζεις το εξωτερικό, είτε είναι διασποράς ή της μετανάστευσης μετά την κρίση. Ψηφίσετε και την επιστολική ψήφο και την Περιφέρεια Αποδήμων και να μην αφήσετε αυτή να δημιουργηθεί μετά το 2031».

Ο υπουργός επισήμανε ότι με τις τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν υιοθετηθεί της μετάδοσης των αποτελεσμάτων έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Διευκρίνισε ότι τα αποτελέσματα των εκλογών δεν τα βγάζει το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά τα Πρωτοδικεία της χώρας. Η εταιρεία που χρησιμοποιείται και είναι η ίδια εδώ και πολλά χρόνια, αυτό που κάνει είναι να μεταδίδει το βράδυ των εκλογών τα αποτελέσματα για την ενημερώσει των πολιτών, δεν βγάζει κανένα αποτελέσματα.

Επί του νομοσχεδίου, ο κ. Λιβάνιος είπε ότι η επεξεργασία του έγινε σε τρείς συνεδριάσεις της Διακομματικής επιτροπής και ήταν επί των διατάξεών τους και όχι μια γενική συζήτηση. Και υπήρξαν και αλλαγές.

Για την επιλογή της ενιαίας τριεδρικής περιφέρειας των Αποδήμων Ελλήνων διευκρίνισε ότι είναι η καλύτερη επιλογή για να μην έχουμε μια μονοκομματική αντιπροσώπευση όπως εάν δημιουργηθούν ισάριθμες μονεδρικές. Ο υπουργός, διευκρίνισε και πάλι ότι η δημιουργία της ειδικής αυτής περιφέρειας δεν απαγορεύει σε όσα κόμματα θέλουν να προσθέσουν και άλλους υποψήφιους από τον Απόδημο σε εκλόγιμη θέση στο ψηφοδέλτιο επικρατείας τους.

Προανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες θα συγκληθεί και πάλι η διακομματική επιτροπή στο Υπουργείο για τις Αιτήσεις εγγραφής, για το πως θα πρέπει να υπάρξει μια θεσμική επικοινωνία της Ελληνικής Δημοκρατίας με τους απόδημους και τις πρώτες λεπτομέρειες σχετικά με την οργάνωση της επιστολικής ψήφου.

Για την απογραφή του ελληνισμού της Ομογένειας ανέφερε πως αυτή δεν είναι εφικτή, αλλά με τις αιτήσεις θα έχουμε μια τάξη μεγέθους. Αναφορικά με το όριο προεκλογικών δαπανών είπε ότι ακριβώς αυτό τίθεται για να μην έχουμε εκατομμυριούχους υποψήφιους και ανέρχεται στο τριπλάσιο επειδή είναι εύλογο.

Για τον σταυρό προτίμησης που προτείνεται, παρατήρησε πως αυτός αποτελεί εχέγγυο λογοδοσίας και μέριμνα του Απόδημου Βουλευτή που θα εκλεγεί να προωθεί τα αιτήματά τους μέσα στην Βουλή των Ελλήνων, όχι το αντίθετο.

Ο κ. Λιβάνιος, σημείωσε ότι με τις νομοθετικές βελτιώσεις που έγιναν ικανοποιήθηκαν οι παρατηρήσεις που έγιναν από τον Συνήγορο του Πολίτη και θα υπάρξει μέριμνα διασφάλισης και για τον εναλλακτικό τρόπο εγγραφής στους καταλόγους, καθώς δεν θέλουμε να αποκλειστούν εκείνοι που δεν έχουν κωδικούς taxisnet γιατί αυτό θα επαναφέρει τα προβλήματα των ορίων που υπήρχαν.

Ο υπουργός Εσωτερικών είπε ότι η διαφορά με το 2024 όταν έγιναν οι αλλαγές της επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές είναι ότι «τώρα έχουμε εφαρμοστικά αποτελέσματα, καθώς όλοι διαπιστώσαμε πως λειτούργησε. Η εμπειρία μας έδειξε ότι η επιστολική ψήφος μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια, με αξιοπιστία και ενισχύει την συμμετοχή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ