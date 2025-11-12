MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Άρχισε η εφαρμογή του “χρονο-κόφτη” στις ομιλίες της ολομέλειας – Ποιος βουλευτής τον… εγκαινίασε

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Άρχισε, από σήμερα, η εφαρμογή του λεγόμενου “χρονο-κόφτη” στις συνεδριάσεις που διεξάγονται στην ολομέλεια της Βουλής.

Σύμφωνα με σχετική διάταξη στον Κανονισμό της Βουλής που τροποποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2025, ο χρόνος όλων των ομιλιών ελέγχεται ηλεκτρονικά και αυτόματα, με τη χρήση εφαρμογής.

Μετά την παρέλευση του χρόνου αγόρευσης, η εφαρμογή διακόπτει αυτόματα τη χρήση του μικροφώνου από τον ομιλούντα. Παράλληλα, αυξήθηκε ο χρόνος που διαθέτουν οι ομιλητές κατά περίπου 20%.

Για την εφαρμογή του νέου συστήματος, ενημέρωσε το Σώμα ο προεδρεύων γ´ αντιπρόεδρος της Βουλής, Θανάσης Μπούρας κατά την έναρξη του σημερινού κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Ποιος βουλευτής τον… εγκαινίασε

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου χαιρέτησε την εφαρμογή του μέτρου, λέγοντας ότι «θα δώσει μεγαλύτερη εκπροσώπηση των βουλευτών, άρα και των πολιτών στο κοινοβούλιο».

Λίγο αργότερα, στο πλαίσιο ανάπτυξης ερώτησής του για τις αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων στην Ηλεία, προς τον αρμόδιο υφυπουργό Χρ. Κέλλα, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μ. Κατρίνης κάλεσε το προεδρείο, χαριτολογώντας, «πιθανή υπέρβαση μου, να μην εκτιμηθεί ως έλλειψη σεβασμού, αλλά θα πρέπει να ελεγχθεί κιόλας, αν λειτουργεί το σύστημα. θα το δούμε στην πράξη».

Στη δευτερολογία του μάλιστα, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η διακοπή λειτουργίας του μικροφώνου για υπέρβαση χρόνου, λίγο πριν ο κ. Κατρίνης κλείσει την τελευταία του φράση.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Βουλή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Καλάσνικοφ και 500.000 ευρώ βρέθηκαν σε σπίτι συγγενούς συλληφθέντα για το φονικό στη Φοινικούντα

MEDIA NEWS 20 ώρες πριν

Η απρόσμενη ατάκα του Κώστα Τσουρού στον “αέρα” της εκπομπής “Το’Χουμε!”: Είστε και οι 4 εδώ, καλά πάμε

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Ελεύθεροι οι δύο ανήλικοι που πούλησαν κάνναβη σε 13χρονο μέσα σε σχολείο της Αχαΐας

ΕΘΝΙΚΑ 16 ώρες πριν

Δένδιας: Αντιμετωπίζουμε υπαρκτή απειλή – Αναγκαιότητα η πλήρης μεταρρύθμιση των δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 17χρονη επιτέθηκε και τραυμάτισε οδηγό ταξί για να τον ληστέψει

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Έρχεται το 1ο Thessaloniki City Marathon για τον εορτασμό της Διεθνούς Ολυμπιακής Ημέρας