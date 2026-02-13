MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Αίτημα της Νέας Αριστεράς για άμεση σύγκληση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την άμεση σύγκληση της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζήτησε ο βουλευτής Ζεϊμπέκ Χουσεΐν, μέλος της Επιτροπής και εισηγητής της Νέας Αριστεράς.

Στο αίτημα του βουλευτή επισημαίνεται ότι “από τις 25 Ιουνίου 2025 έχει διαβιβαστεί στη Βουλή ποινική δικογραφία κατά πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία περιλαμβάνει και εκθέσεις απομαγνητοφώνησης τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, κατόπιν άρσης απορρήτου.

Ωστόσο, ήδη από την 1η Ιουλίου 2025, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, είχε ζητήσει να διευκρινιστεί αν στη διαβίβαση της δικογραφίας συμπεριελήφθησαν τα DVD με το σύνολο των καταγεγραμμένων συνομιλιών, και, σε περίπτωση μη συμπερίληψής τους, να αναζητηθούν, ώστε η δικογραφία να καταστεί πλήρης. Το ίδιο αίτημα επανακατατέθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Εξεταστικής Επιτροπής.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας “Τα Νέα” της 12ης Φεβρουαρίου 2026, νέο υλικό με συνομιλίες που δεν είχαν αξιολογηθεί αρχικά, ως συνδεόμενες με την υπόθεση και ενδείξεις εμπλοκής για οκτώ ακόμα στελέχη της ΝΔ, διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στη συνέχεια στην Οικονομική Αστυνομία για περαιτέρω έλεγχο”.

Με βάση τα παραπάνω, η Νέα Αριστερά ζητά την έκτακτη σύγκληση της Εξεταστικής Επιτροπής, προκειμένου να εξεταστούν τα νέα δεδομένα, να αναζητηθούν πρόσθετα κρίσιμα στοιχεία και, εφόσον απαιτείται, να κληθούν νέοι μάρτυρες.

Όπως επισημαίνεται στο αίτημα, η άμεση σύγκληση της Επιτροπής κρίνεται απαραίτητη ώστε η διερεύνηση να είναι πλήρης και να μην συνταχθεί πόρισμα με ελλιπή στοιχεία.

Νέα Αριστερά

