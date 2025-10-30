MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλευτής Θεσσαλονίκης κατά του Halloween σε σχολεία και φροντιστήρια

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Την έντονη αντίθεσή του με τον εορτασμό του Halloween σε σχολεία και φροντιστήρια εκφράζει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ανεξάρτητος βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, Νίκος Παπαδόπουλος.

“Μεταμφιέσεις, μάσκες, σκελετοί, φαντάσματα, μάγισσες και τρομακτικά σύμβολα δεν είναι αθώα διασκέδαση· είναι αλλοίωση του νοήματος της παιδικής αθωότητας και εξοικείωση των παιδιών με τον φόβο και το σκοτάδι”, επισημαίνει στην ανάρτησή του ο κ. Παπαδόπουλος.

Όπως σημειώνει, “την ίδια ώρα που η Εκκλησία μας τιμά την Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου, την προστάτιδα του Γένους μας, και ο λαός μας γιορτάζει το “ΟΧΙ” του 1940, στα σχολεία μας προωθείται μια “γιορτή” που εξυμνεί το σκότος και την παραμόρφωση της ψυχής”.

Στην ανάρτησή του ο ανεξάρτητος βουλευτής Θεσσαλονίκης καλεί “τους εκπαιδευτικούς να σταθούν φρουροί της ελληνικής και ορθόδοξης παιδείας, τους γονείς να προστατεύσουν τα παιδιά τους από την πνευματική σύγχυση και τους αρμόδιους φορείς να διαφυλάξουν τον παιδαγωγικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης”.

Η ανάρτηση του κ. Παπαδόπουλου

“Τις τελευταίες ημέρες, σε ορισμένα σχολεία και φροντιστήρια της πατρίδος μας, επιχειρείται η καθιέρωση και “εορτασμός” της ξενόφερτης και σκοτεινής γιορτής του λεγόμενου “Halloween”. Μιας “γιορτής” που προέρχεται από τα βάθη της ειδωλολατρίας και συνδέεται με τελετές προς τιμήν των πνευμάτων του σκότους και των νεκρών. 

Μεταμφιέσεις, μάσκες, σκελετοί, φαντάσματα, μάγισσες και τρομακτικά σύμβολα δεν είναι αθώα διασκέδαση· είναι αλλοίωση του νοήματος της παιδικής αθωότητας και εξοικείωση των παιδιών με τον φόβο και το σκοτάδι. Πίσω από το “παιχνίδι” κρύβεται μια ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ της κοινωνίας μας και απομάκρυνσης των παιδιών από το φως της Πίστεως.

Την ίδια ώρα που η Εκκλησία μας τιμά την Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου, την προστάτιδα του Γένους μας, και ο λαός μας γιορτάζει το “ΟΧΙ” του 1940, στα σχολεία μας προωθείται μια “γιορτή” που εξυμνεί το σκότος και την παραμόρφωση της ψυχής.

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς να σταθούν φρουροί της ελληνικής και ορθόδοξης παιδείας, τους γονείς να προστατεύσουν τα παιδιά τους από την πνευματική σύγχυση και τους αρμόδιους φορείς να διαφυλάξουν τον παιδαγωγικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης από κάθε αλλότριο και επικίνδυνο περιεχόμενο. 

Η Ελλάδα δεν χρειάζεται μάσκες και φαντάσματα· χρειάζεται φως, αλήθεια και πίστη. Όχι “Halloween” — αλλά Χαρά, Ελπίδα και Ουρανό. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ «Ὅπου Πίστις, ἐκεῖ Φῶς· ὅπου Φῶς, ἐκεῖ Ἑλλάδα.»

Halloween Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 15 ώρες πριν

Η Fed μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Υπουργείο Ανάπτυξης: Αναγραφή πορείας διαμόρφωσης της τελικής τιμής προϊόντος σε νωπά προϊόντα στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη μετά την κατάρρευση κτηρίου: Νεκρό ένα 12χρονο παιδί, παγιδευμένα στα ερείπια 4 μέλη της οικογένειας

LIFESTYLE 42 λεπτά πριν

Σταμούλης για τον θάνατο του γιου του: “Αυτό που συνέβη είναι κάτι αδιανόητο – Δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς εκτός αν το έχει ζήσει”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 27 λεπτά πριν

Βουλή: Ψηφίστηκε ο “χρονοκόφτης” για τις ομιλίες των βουλευτών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Πάτρα: Συνελήφθη 17χρονη που κατέληξε στο νοσοκομείο έπειτα από χρήση κοκαΐνης – Χειροπέδες και στον πατέρα της