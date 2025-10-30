Βουλευτής Θεσσαλονίκης κατά του Halloween σε σχολεία και φροντιστήρια

Την έντονη αντίθεσή του με τον εορτασμό του Halloween σε σχολεία και φροντιστήρια εκφράζει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ανεξάρτητος βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, Νίκος Παπαδόπουλος.

“Τις τελευταίες ημέρες, σε ορισμένα σχολεία και φροντιστήρια της πατρίδος μας, επιχειρείται η καθιέρωση και “εορτασμός” της ξενόφερτης και σκοτεινής γιορτής του λεγόμενου “Halloween”. Μιας “γιορτής” που προέρχεται από τα βάθη της ειδωλολατρίας και συνδέεται με τελετές προς τιμήν των πνευμάτων του σκότους και των νεκρών.

Μεταμφιέσεις, μάσκες, σκελετοί, φαντάσματα, μάγισσες και τρομακτικά σύμβολα δεν είναι αθώα διασκέδαση· είναι αλλοίωση του νοήματος της παιδικής αθωότητας και εξοικείωση των παιδιών με τον φόβο και το σκοτάδι. Πίσω από το “παιχνίδι” κρύβεται μια ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ της κοινωνίας μας και απομάκρυνσης των παιδιών από το φως της Πίστεως.

Την ίδια ώρα που η Εκκλησία μας τιμά την Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου, την προστάτιδα του Γένους μας, και ο λαός μας γιορτάζει το “ΟΧΙ” του 1940, στα σχολεία μας προωθείται μια “γιορτή” που εξυμνεί το σκότος και την παραμόρφωση της ψυχής.

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς να σταθούν φρουροί της ελληνικής και ορθόδοξης παιδείας, τους γονείς να προστατεύσουν τα παιδιά τους από την πνευματική σύγχυση και τους αρμόδιους φορείς να διαφυλάξουν τον παιδαγωγικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης από κάθε αλλότριο και επικίνδυνο περιεχόμενο.

Η Ελλάδα δεν χρειάζεται μάσκες και φαντάσματα· χρειάζεται φως, αλήθεια και πίστη. Όχι “Halloween” — αλλά Χαρά, Ελπίδα και Ουρανό. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ «Ὅπου Πίστις, ἐκεῖ Φῶς· ὅπου Φῶς, ἐκεῖ Ἑλλάδα.»“