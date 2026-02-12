Βορίδης: Δεν είναι κατανοητή η ταυτότητα της Καρυστιανού, ψαρεύει σε θολά νερά όπως και ο Βελόπουλος

Το γεγονός ότι δεν μπορεί να αντιληφθεί την πολιτική ταυτότητα της Μαρίας Καρυστιανού τόνισε ο Μάκης Βορίδης, ο οποίος σε συνέντευξή του στο Action 24 μίλησε και για τους πολιτικούς αντιπάλους που βρίσκονται δεξιότερα της ΝΔ.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού, σημείωσε ότι δεν μπορεί να αντιληφθεί ακόμα την πολιτική της ταυτότητα, σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις που έχει κάνει. «Ωραία είναι όταν ψαρεύω στα θολά νερά και λέω “δικαιοσύνη”, όταν κάποιος μπαίνει στην πολιτική, τοποθετείται στα συγκεκριμένα».

Για τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν υψηλά ποσοστά για την κ. Καρυστιανού είπε: «Όταν δυνητικά σε ψηφίζουν και δεξιοί και αριστεροί, βγάζεις κάτι δυνητικό. Όταν θα αρχίσεις να τοποθετήσεις και να αποκτάς χαρακτήρα τότε το δυνητικό αποκτά μία άλλη δυναμική και μία άλλη ταυτότητα».

Για τα κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της ΝΔ, ο κ. Βορίδης είπε ότι τα κόμματα αυτά θα πρέπει να κάνουν γνωστές τις αντιπροτάσεις τους σε συγκεκριμένα ζητήματα όπως αυτό του μεταναστευτικού, τονίζοντας ότι η Ελλάδα «έχει τον πιο αυστηρό νόμο στην Ευρώπη» και δίνοντας ως παράδειγμα τον Κυριάκο Βελόπουλο, τόνισε ότι τα συγκεκριμένα κόμματα ψαρεύουν σε θολά νερά.

Μάλιστα, σε αυτά τα κόμματα τοποθέτησε και το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

«Η ΝΔ είναι ένα κόμμα που έχει κάνει συνεργασίες, έχουμε αποδείξει ότι τη βούληση του ελληνικού λαού τη σεβόμαστε», είπε.

«Το βασικό θέμα δεν είναι τι θα κάνει η ΝΔ, είναι τι θα κάνουν τα άλλα κόμματα», σημείωσε, εξηγώντας ότι το κόμμα του έχει αποδείξει ότι είναι ανοιχτό στις συνεργασίες, ωστόσο οι υπόλοιποι τονίζουν ότι δεν είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν.

«Όταν όλοι λένε όχι, αυτό πρέπει να το λάβει υπόψιν του ο ελληνικός λαός», τόνισε.

«Υπάρχει πλαίσιο συζητήσεων», σχολίασε για τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Η προστιθέμενη αξία αυτής της συνάντησης είναι από τη μια μεριά ότι φαίνεται ότι στις βασικές γραμμές και κυρίως σε θέματα που μας ενδιαφέρουν πολύ, όπως είναι το θέμα της παράνομης μετανάστευσης, εξακολουθούν να υπάρχουν δεσμεύσεις για την από κοινού αντιμετώπισή της. Σε αυτό το πλαίσιο είναι εντεταγμένη και η Βουλγαρία», πρόσθεσε.

«Το δεύτερο είναι ότι μετά από αυτή τη συνάντηση αναλαμβάνεται η δέσμευση για αύξηση των διμερών εμπορικών συναλλαγών στο ύψος των 10 δισ.», είπε στη συνέχεια.

«Νομικά και ουσιαστικά, αυτό που λέει η Τουρκία για τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης είναι αβάσιμο», επεσήμανε στη συνέχεια και πρόσθεσε: «Εγώ δεν θέλω να σηκώνουμε πολύ τον πήχη των προσδοκιών γιατί θα θεωρήσει κανένας ότι έχουν λυθεί όλα. Αυτή η πολιτική που ακολουθούμε έχει φέρει συγκεκριμένα θετικά αποτελέσματα».

«Έχουμε σεβασμό στα πρόσωπα πρώην πρωθυπουργών και πρώην προέδρων της ΝΔ», είπε για τον Αντώνη Σαμαρά.

«Η απάντηση για τις θέσεις του Αντώνη Σαμαρά είναι ότι η Ελλάδα δεν είναι σήμερα μία χώρα σε κατάσταση χάους. Ποτέ δεν είπαμε ότι ήρθε ο παράδεισος επί της γης. Δεν σημαίνει ότι οι προσπάθειές μας οδηγούν πάντα στο μέγιστο», είπε μεταξύ άλλων.

Για την υπόθεση Παναγόπουλου σημείωσε ότι έχει μία πολύ σταθερή θέση για όλες τις ποινικές υποθέσεις και αυτή είναι ότι δεν σχολιάζει τίποτε και αφήνει την ποινική δικαιοσύνη «να μας πει ό,τι έχει να μας πει».