Βολουδάκη για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού: Η πρόληψη δεν είναι φόβος, καμία γυναίκα δεν είναι μόνη

Το δικό της μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού, έστειλε η Σέβη Βολουδάκη. Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου στάθηκε στην αξία της πρόληψης, μέσω των εθνικών προγραμμάτων «Φώφη Γεννηματά» και «Προλαμβάνω», με τα οποία κάθε γυναίκα έχει πλέον τη δυνατότητα να κάνει δωρεάν προληπτικό έλεγχο, να ενημερωθεί, να προστατεύσει την υγεία της, να προλάβει.

«Σήμερα, θυμόμαστε πως η πρόληψη δεν είναι φόβος. Είναι δύναμη, φροντίδα και αγάπη. Καμία γυναίκα δεν είναι μόνη σε αυτή τη διαδρομή. Με τα εθνικά προγράμματα «Φώφη Γεννηματά» και «Προλαμβάνω», κάθε γυναίκα έχει πλέον τη δυνατότητα να κάνει δωρεάν προληπτικό έλεγχο, να ενημερωθεί, να προστατεύσει την υγεία της, να προλάβει. Ο καρκίνος του μαστού δεν είναι ταμπού είναι μια πραγματικότητα που μπορούμε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε. Μέσα από την ενημέρωση, την έγκαιρη διάγνωση και τη συλλογική ευαισθητοποίηση, δίνουμε φωνή σε όσες γυναίκες παλεύουν, σε όσες νίκησαν, και σε όσες μας θυμίζουν καθημερινά τι σημαίνει κουράγιο και ελπίδα. Ας κάνουμε την πρόληψη συνήθεια ζωής. Για εμάς, για τις γυναίκες που αγαπάμε, για κάθε επόμενη γενιά» είπε η κ. Βολουδάκη.