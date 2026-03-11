Βίντεο Ανδρουλάκη στα social media: “Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. ‘Ετσι, για την αλήθεια. Και για την αλλαγή”

Το ταξίδι του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στο Στρασβούργο για τη συζήτηση του σκανδάλου των παράνομων παρακολουθήσεων στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και οι διμερείς επαφές του με την επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Ιράτσε Γκαρσία Πέρεθ μεταξύ άλλων, βρίσκονται στο επίκεντρο του βίντεο που ανήρτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τίτλο: «Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. ‘Ετσι, για την αλήθεια. Και για την αλλαγή».

«Σήμερα βρίσκομαι στο Στρασβούργο. Μετά την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την σκοτεινή υπόθεση του Predator, με πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών συζητείται στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η κατάσταση του κράτους δικαίου στην χώρα και τα τραύματα που έχει επιφέρει σε αυτό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», αναφέρει ο κ. Ανδρουλάκης.

«Τέσσερις ιδιώτες καταδικάστηκαν γιατί είχαν παγιδεύσει αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων, το μισό υπουργικό συμβούλιο, πολιτικούς και δημοσιογράφους. Η εθνική ασφάλεια έρμαιο σε παιχνίδια εξουσίας με ευθύνη του πρωθυπουργού και της αυλής του στο Μέγαρο Μαξίμου», προσθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και τονίζει: «Αυτές οι παρακρατικές μεθοδεύσεις δεν αξίζουν στον ελληνικό λαό, δεν αξίζει σε μια ευρωπαϊκή χώρα η έλλειψη σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Όλα αυτά θα τα αλλάξουμε μαζί».