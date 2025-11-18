Βελόπουλος: Σταματάμε να εξαρτόμαστε ενεργειακά από τους Ρώσους και πλέον εξαρτόμαστε από τους Αμερικανούς

Επίθεση στην κυβέρνηση για τις συμφωνίες στον τομέα τη ενέργειας, τις αποζημιώσεις των παραγωγών και την ακρίβεια, εξαπέλυσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στην Βουλή, κατά την συζήτηση του σ/ν του υπουργείου Εξωτερικών «Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης δήλωσε ότι «ο πρωθυπουργός μάς είπε ότι η χώρα μας αναβαθμίστηκε γεωπολιτικά και ενεργειακά», επισημαίνοντας ότι «ενεργειακός κόμβος θα ήταν αν είχαμε δικούς μας αγωγούς. Δυστυχώς δεν έχουμε, επομένως είμαστε μεταπράτες». Σύμφωνα με τον κ. Βελόπουλο, «προκύπτουν όμως ερωτήματα, αναφορικά με τις εξορύξεις φυσικού αερίου». Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αναρωτήθηκε «τι κερδίζουμε λοιπόν από αυτό;» λέγοντας ότι «αν δεν δούμε τις συμβάσεις δεν πιστεύουμε τίποτα» ενώ σε ό,τι αφορά το κέρδος, είπε ότι το κόμμα του ρωτάει: «Το δικό μας κέρδος θα είναι επί των κερδών της εταιρείας εξόρυξης;» γιατί, όπως εξήγησε, «επί της ουσίας, αυτοί που κερδίζουν είναι οι εφοπλιστές που το μεταφέρουν και οι Αμερικανοί».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός έδωσαν «γη και ύδωρ στις ΗΠΑ, με μεγάλη ζημιωμένη την Ελλάδα» και πρόσθεσε ότι πλέον «σταματάμε να εξαρτόμαστε από τους Ρώσους και εξαρτόμαστε από τους Αμερικανούς», ενώ σημείωσε ότι «δεν μας εξήγησαν οι ΗΠΑ πώς εννοούν την ενεργειακή ανεξαρτησία μιας χώρας; Με εισαγωγές κατά 85% αμερικανικού LNG;». Παράλληλα, τόνισε ότι μετά τις ενεργειακές συμφωνίες «θα μείνουμε με το ακριβό φυσικό αέριο που θέλουν να πουλούν οι Αμερικανοί και όχι με το φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο για τον Έλληνα φτωχό».

Για την σημερινή συνέντευξη του πρωθυπουργού στη δημόσια τηλεόραση και την προαναγγελία ότι οι κτηνοτρόφοι θα λάβουν έκτακτη ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό έως τέλος του έτους, για τα ζώα που έχασαν από ευλογιά, δήλωσε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «δεν είπε όμως πότε θα πληρώσει τα κλεμμένα των “φραπέδων”». Κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση ότι κατέστρεψε τον πρωτογενή τομέα και ότι δίνει «ψίχουλα για τους εμβολιασμούς» των ζώων.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, ανέφερε ότι «η Ελληνική Λύση προτείνει: τα χρήματα αυτά να τα πληρώσουν οι βουλευτές, οι υπουργοί της ΝΔ και ο πρωθυπουργός, από τις προσωπικές περιουσίες τους, με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και δημεύσεις περιουσιών, μέχρι να βρεθούν οι “γαλάζιες ακρίδες”» ενώ εξαπέλυσε πυρά στο κυβερνών κόμμα ότι κατέστρεψε και την αλιεία, λέγοντας ότι «για χιλιάδες χρόνια η Ελλάδα ζούσε από την θάλασσα» και «σήμερα οι ψαράδες εξαφανίζονται» καθώς «τα καΐκια τους μένουν άδεια» και «τα δίχτυα τους στεγνά». Όπως είπε, «η Ελλάδα, ένα ναυτικό έθνος, τώρα εισάγει ψάρια από χώρες που ψαρεύουν στα δικά μας νερά».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αναφερόμενος και πάλι στην σημερινή τηλεοπτική συνέντευξη του πρωθυπουργού και τη δήλωσή του ότι «η ακρίβεια είναι παγκόσμιο φαινόμενο», τόνισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε «πάλι ότι φταίνε οι άλλοι. Ποτέ ο ίδιος». Ο Κυριάκος Βελόπουλος πρόσθεσε: «Δεν μας είπε (εν. ο πρωθυπουργός) όμως ότι η Ελλάδα είναι η πιο ακριβή χώρα, γιατί η συγκομιδή εσόδων από τον ΦΠΑ βολεύει την κυβέρνηση, για να μοιράζει ψίχουλα στους φτωχούς και να δίνει πολλά στους πλουσίους. Μας είπε ότι προτεραιότητα η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, αλλά ακρίβεια, υπερ-φορολόγηση και ελάχιστοι μισθοί φτωχοποίησαν τους Έλληνες. Μας είπε ότι δεν είναι ο Χάρυ Πότερ, αλλά….. Προτεραιότητά του δεν είναι οι φτωχοί, αλλά η εξυπηρέτηση των πλουσίων».

Τέλος, ο Κυριάκος Βελόπουλος ανέφερε ότι «η έκθεση – υποβάθμιση από την Κομισιόν, για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας διαψεύδει» τον πρωθυπουργό. «Το ΑΕΠ του 2025 υποβαθμίστηκε κατά 0,2%. Έχουμε μεταβολή του πραγματικού μισθού. Η Ελλάδα υποβαθμίζεται από θετική εκτίμηση 0,7% σε αρνητική 0,1%. Στον τομέα της αποταμίευσης, η χώρα μας είναι τελευταία στην ΕΕ με αρνητική μεταβολή 2,1%. Ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι Χάρυ Πότερ, ναι. Δυστυχώς είναι Μυνχάουζεν», υποστήριξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.