Βελόπουλος: Σήμερα τιμούμε τις Ένοπλες Δυνάμεις που βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή

«Σήμερα, στις 21 Νοεμβρίου, τιμούμε την ιερή διπλή εορτή: Τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου και την ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεών μας. Δύο πυλώνες που στηρίζουν την ελληνική ταυτότητα, την πίστη και την ελευθερία μας», ανέφερε σε δήλωσή του, ο Κυριάκος Βελόπουλος, για την ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, επισημαίνοντας: «Η Παναγία, η Στρατηγός των Ελλήνων, η προστάτιδα που οδήγησε τους προγόνους μας από το μεγαλείο της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, στους μαύρους αιώνες της Τούρκικης σκλαβιάς όπου κανένα έθνος δεν θα μπορούσε να επιβιώσει, έως το Έπος του 1940 στα χιονισμένα βουνά της Πίνδου και της Αλβανίας, συνεχίζει να οδηγεί και να φυλάει τους σημερινούς φρουρούς των συνόρων μας».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε: «Την ίδια στιγμή που εμείς τιμούμε τους ήρωές μας, οι Ένοπλες Δυνάμεις μας αντιμετωπίζουν την πιο σοβαρή πρόκληση των τελευταίων δεκαετιών. Η τουρκική επιθετικότητα κλιμακώνεται σε όλα τα επίπεδα: Από τις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, προκλητικές πτήσεις πάνω από κατοικημένα ελληνικά νησιά, απειλές πολέμου, εισβολή και έμπρακτη αμφισβήτηση της κυριαρχίας μας, από τα αιματοβαμμένα νερά του Αιγαίου έως τις προκλητικές ενέργειες στον ΟΗΕ. Οι άνδρες και οι γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, αντιμετωπίζοντας τον νεοοθωμανικό ιμπεριαλισμό. Υπηρετούν με ανιδιοτέλεια, αλλά και με μισθούς που προσβάλλουν την αξιοπρέπειά τους. Πιλότοι που υπερβαίνουν την ανθρώπινη αντοχή, ναύτες που θυσιάζουν την προσωπική και οικογενειακή τους ζωή, στρατιώτες στα νησιά του Αιγαίου και στον Έβρο, απέναντι στις υβριδικές πρακτικές του προαιώνιου εχθρού. Και όμως, παραμένουν ακλόνητοι στο καθήκον τους».

Σύμφωνα με τον κ. Βελόπουλο «η Ελληνική Λύση θα συνεχίσει να αγωνίζεται απαιτώντας:

• Αξιοπρεπείς μισθούς για τους στρατιωτικούς, πλήρη και άνευ όρων ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους και αναβάθμιση των στρατιωτικών σχολών αντί της συνεχούς απαξίωσης

• Σκληρή απάντηση σε κάθε τουρκική πρόκληση και όχι «διερευνητικές επαφές» με όσους απειλούν την πατρίδα μας

• Ενίσχυση της στρατιωτικής βιομηχανίας για αυτάρκεια

Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν ανέχεται και απειλές. Όσοι νομίζουν ότι μπορούν να καταπατήσουν την ελληνική γη και θάλασσα, ας θυμηθούν το 1940, το 1912, το 1821. Ας θυμηθούν ότι αυτός ο τόπος γέννησε ήρωες που προτίμησαν τον θάνατο από την υποταγή».

«Χρόνια πολλά στους σύγχρονους Λεωνίδες μας, στους φρουρούς της Έθνους. Η Παναγία να τους σκεπάζει και να τους φυλάει. Ζήτω η Ελλάς! Ζήτω οι Ένοπλες Δυνάμεις!», πρόσθεσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.