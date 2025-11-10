Βελόπουλος: Σε πόσους μήνες η κυβέρνηση θα βρει τα υπόλοιπα χρήματα από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;

«Ένα δισεκατομμύριο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η κυβέρνηση βρήκε τα 33 εκατομμύρια. Δηλαδή λείπουν 967 εκατομμύρια, αλλά η κυβέρνηση θριαμβολογεί γιατί βρήκε μόνο τα 33! Μετά από 6 μήνες!», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε: «Αναγκάζει (εν. κυβέρνηση) έτσι τους αγρότες να κατέβουν στην Αθήνα, για να διεκδικήσουν τα νόμιμα που δικαιούνται εδώ και δύο χρόνια. Απλά η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, δια του κ. Μαρινάκη, πετάει τη μπάλα στους αρμόδιους υπουργούς. Σε πόσους μήνες θα βρει τα υπόλοιπα χρήματα από το σκάνδαλο; Είναι δύσκολο να τα βρει, γιατί οι γαλάζιες ακρίδες καλύπτονται από το Μαξίμου. Αυτό, αν δεν λέγεται συγκάλυψη, πώς μπορεί να λέγεται;».