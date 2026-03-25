Βελόπουλος: Πρέπει να είμαστε ενωμένοι λαμβάνοντας το μήνυμα της 25ης Μαρτίου και της εθνικής παλιγγενεσίας

Το δικό του μήνυμα για την επέτειο της 25ης Μαρτίου έστειλε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος:

«Συνελληνίδες, Συνέλληνες, το μήνυμα της σημερινής ημέρας είναι διπλό. Είναι η γιορτή της Ορθοδοξίας, διότι γιορτάζει η μητέρα μας, η Παναγία, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, αλλά είναι και η γιορτή του έθνους μας. Αυτό πρέπει να μας κάνει όλους να ενωθούμε με την ορθόδοξη πίστη και να μην επαναλάβουμε τα λάθη εκείνης της εθνικής επαναστάσεως, που οδήγησαν αργότερα σε δύο εμφυλίους πολέμους. Γιατί ξένοι, μαζί με τα συμφέροντα των κοτζαμπάσηδων, διέσπασαν τους Έλληνες, τους κομμάτιασαν και τους οδήγησαν σε μια εμφύλια σύγκρουση. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι λαμβάνοντας το μήνυμα της 25ης Μαρτίου του 1821 και της εθνικής παλιγγενεσίας», τόνισε στη δήλωσή του ο κ. Βελόπουλος και πρόσθεσε:

«Εξ άλλου, λαός ενωμένος, ποτέ νικημένος. Γιατί και σήμερα υπάρχουν κοτζαμπάσηδες και σήμερα υπάρχουν άτομα που θέλουν τη διάσπαση του λαϊκού μετώπου και τη διάρρηξη της εθνικής ενότητας, υπακούοντας στα κελεύσματα εξωχώριων κέντρων. Ζήτω η 25η Μαρτίου. Ζήτω το έθνος».