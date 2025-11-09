MENOY

Βελόπουλος: Πολιτική αμετροέπεια του πρωθυπουργού να θριαμβολογεί για τις εξορύξεις

«Το να θριαμβολογείς για τις εξορύξεις, όταν αποκαλούσες πριν λίγο καιρό “σαχλαμάρες”, το ζήτημα της ύπαρξης πετρελαίων που έθετε επιτακτικά εδώ και μια δεκαετία η Ελληνική Λύση και ταυτόχρονα να ισχυρίζεσαι ότι οι “δυτικοί” σου “επέτρεψαν” κάνεις γεωτρήσεις, επειδή είσαι “αντιρώσος”, συνιστά πολιτική αμετροέπεια και αναξιοπρεπή στάση, απέναντι σε όσους επιμέναμε για εξορύξεις και ταυτόχρονα παραδοχή προδοσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ελλάδας, καθώς επί δεκαετίες δεν μας επέτρεπαν να κάνουμε γεωτρήσεις», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε ότι: «πρόκειται για ομολογία ανικανότητας και έλλειψης ισχύος τόσο για τη χώρα όσο και για τον πρωθυπουργό. Το χειρότερο είναι ότι η δήλωση του γίνεται μία μέρα μετά την τεράστια επιτυχία του Όρμπαν να μπορεί να παίρνει ρωσικό φυσικό αέριο στο 1/3 της τιμής που αγοράζει η Ελλάδα και πληρώνει ο Έλληνας πολίτης».

Σύμφωνα με τον κ. Βελόπουλο «με λίγα λόγια ο πρωθυπουργός παραδέχεται πως οδηγεί τη χώρα σε δουλεία για να εξυπηρετήσει ξένα συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα της Ελλάδας και των Ελλήνων. Η δήλωση του πρωθυπουργού για εξορύξεις μετά από δεκαετίες διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι αμετροεπής απέναντι σε όσους μιλούσαν για πετρέλαια, στο όριο της προδοσίας αφού δεν άκουγε και πτώχευσαν οι Έλληνες, αλλά και εμμονική ελέω της “πράσινης απάτης” που πιστά υπηρέτησε».

