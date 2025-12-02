Βελόπουλος: Οι αγρότες δεν είναι ούτε φραπέδες, ούτε χασάπηδες

«Κύριε Μητσοτάκη, οι αγρότες δεν είναι ούτε φραπέδες, ούτε χασάπηδες, ούτε κλέφτες, ούτε απατεώνες», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε: «Στοχεύεις λάθος, βάζοντας τους αστυνομικούς των χιλίων ευρώ να χτυπούν τους αγρότες. Δώσε στους αγρότες αυτά που τους ανήκουν και όχι από τον προϋπολογισμό. Βάλε τους κλέφτες στην φυλακή, δώσε πίσω τα κλεμμένα και μάζεψε τις γαλάζιες ακρίδες σου, που έχουν ρεζιλέψει τη χώρα στην Ευρώπη».