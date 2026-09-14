Βελόπουλος: Ο πρωθυπουργός να σταματήσει επιτέλους να κοροϊδεύει τους Έλληνες

«Πρέπει να απολογηθεί ο πρωθυπουργός για ποιο λόγο ανατίναξε τα μηχανήματα εξόρυξης λιγνίτη, για ποιο λόγο έκλεισε τους λιγνίτες, για ποιο λόγο επιμένει να κάνει πόλεμο με τον Πούτιν και για ποιο λόγο αφήνει την ακρίβεια να καλπάζει και την αισχροκέρδεια υπέρ των ολιγαρχών να οργιάζει», αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε δήλωσή του.

Παράλληλα, ο κ. Βελόπουλος τονίζει: «Αυτό πρέπει να κάνει και να σταματήσει επιτέλους να κοροϊδεύει τους Έλληνες».