Βελόπουλος: Ο πρωθυπουργός να καταργήσει τις ΜΚΟ για τους μετανάστες

«Η Ελληνική Λύση ζητάει από τον πρωθυπουργό την κατάργηση των ΜΚΟ και άμεση εφαρμογή του νόμου ο οποίος προβλέπει τι ακριβώς πρέπει να κάνει η χώρα όταν παραβιάζονται τα σύνορά της» δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος για το μεταναστευτικό.

Παράλληλα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε: «Αυτά ακριβώς θα κάνουμε ως κυβέρνηση. Όλα τα υπόλοιπα είναι «Μ-πίζνες Κ-αλά Ο-ργανωμένες και αλλοίωση του εθνικού ιστού με σχέδιο».