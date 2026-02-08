MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βελόπουλος: Ο πρωθυπουργός να καταργήσει τις ΜΚΟ για τους μετανάστες

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Η Ελληνική Λύση ζητάει από τον πρωθυπουργό την κατάργηση των ΜΚΟ και άμεση εφαρμογή του νόμου ο οποίος προβλέπει τι ακριβώς πρέπει να κάνει η χώρα όταν παραβιάζονται τα σύνορά της» δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος για το μεταναστευτικό.

Παράλληλα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε: «Αυτά ακριβώς θα κάνουμε ως κυβέρνηση. Όλα τα υπόλοιπα είναι «Μ-πίζνες Κ-αλά Ο-ργανωμένες και αλλοίωση του εθνικού ιστού με σχέδιο».

Κυριάκος Βελόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Τραγωδία στη Χίο: Ο διακινητής πίεζε να βγουν στη στεριά – Η πληρωμή “Hawala” και η διαδρομή των χρημάτων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Κυρίαρχος ο ΠΑΟΚ στη Ρόδο – “Διέλυσε” με 90-78 τον Κολοσσό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Λασίθι: Τρεις συλλήψεις για εκβιασμό και ξυλοδαρμό 47χρονου

LIFESTYLE 14 δευτερόλεπτα πριν

Νίκος Κοκλώνης για Κατερίνα Καινούργιου: Είχα πει να μην πω τίποτα, αλλά εδώ που ήρθα ας μιλήσω

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Ιταλία: “Σαμποτάζ” σημειώθηκε στους σιδηροδρόμους το σαββατοκύριακο της έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Ελένη Φουρέιρα για τη γέννηση του γιου της: “Η ωραιότερη ημέρα της ζωής μου”