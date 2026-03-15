Βελόπουλος: Ο πρωθυπουργός, έπειτα από 7 χρόνια διακυβέρνησης, “θυμήθηκε” την Κύπρο εξαιτίας του Ιράν

Κριτική στον πρωθυπουργό ασκεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ισχυριζόμενος ότι «έπειτα από 7 χρόνια διακυβέρνησης, “ θυμήθηκε” την Κύπρο εξαιτίας του Ιράν, δεν έβγαλε, όμως, άχνα για τα Βαρώσια και το “ νέο Αττίλα” με την μεταφορά τουρκικών οπλικών συστημάτων και μαχητικών στα κατεχόμενα. Ένας πρωθυπουργός που θεωρεί “ κατόρθωμα” και όχι αδιάλειπτο χρέος την υλοποίηση του ενιαίου αμυντικού δόγματος, είναι επικίνδυνος για τον Ελληνισμό».