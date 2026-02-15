MENOY

Βελόπουλος: Ο πρωθυπουργός “αυτολιβανίζεται” την ώρα που το έγκλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Πυρά κατά του πρωθυπουργού εξαπέλυσε με δήλωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος.

«Την ώρα που το “πάρτι” των “φραπέδων” συνεχίζεται υπό την “αιγίδα” της ΑΑΔΕ, ενώ αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι βρίσκονται στα όρια του αφανισμού, ο πρωθυπουργός “εθισμένος” στο λιβάνι των ΜΜΕ, εκτός πραγματικότητας “αυτολιβανίζεται” την ώρα που το έγκλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται» δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

