Βελόπουλος: Ο πρωθυπουργός “αυτολιβανίζεται” την ώρα που το έγκλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται

Πυρά κατά του πρωθυπουργού εξαπέλυσε με δήλωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος.

«Την ώρα που το “πάρτι” των “φραπέδων” συνεχίζεται υπό την “αιγίδα” της ΑΑΔΕ, ενώ αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι βρίσκονται στα όρια του αφανισμού, ο πρωθυπουργός “εθισμένος” στο λιβάνι των ΜΜΕ, εκτός πραγματικότητας “αυτολιβανίζεται” την ώρα που το έγκλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται» δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.