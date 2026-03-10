MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βελόπουλος: Ο πρωθυπουργός αντιγράφει την Ελληνική Λύση, όπως έκανε και με τις εξορύξεις

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Κριτική στον πρωθυπουργό ασκεί ο πρόεδρος της Εληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, υποστηρίζοντας ότι “όταν το 2020 είπαμε στον πρωθυπουργό ότι πρέπει να σκεφτούμε την πυρηνική ενέργεια, μας αποκάλεσε ψεκασμένους και επικίνδυνους. Σήμερα ο ίδιος πρωθυπουργός αντιγράφει την Ελληνική Λύση, όπως έκανε και με τις εξορύξεις, και έρχεται στην γραμμή μας. Μιλάει για πυρηνική ενέργεια. Όταν αποκαλείς ψεκασμένους κάποιους και μετά τους αντιγράφεις, τότε είσαι ο ίδιος ψεκασμένος ή ψεύτης. Ας διαλέξει τι είναι”.

Κυριάκος Βελόπουλος

