MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βελόπουλος: Ο πραγματικός λόγος επίσκεψης του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη είναι η εκλογική κατάρρευση της ΝΔ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Μετά από επτά ολόκληρα χρόνια ο πρωθυπουργός θυμήθηκε” να επισκεφτεί το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και να μοιράσει πάλι ανούσιες υποσχέσεις για “έργα” εντός του λιμανιού, αλλά και κατασκευή μετρό στις δυτικές συνοικίες», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος για τη σημερινή επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Θεσσαλονίκη.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι «στο ίδιο έργο θεατές βλέπουμε τον Κ. Μητσοτάκη να υποδύεται τον πρωθυπουργό που δήθεν “αγαπάει” τη βόρεια Ελλάδα, ενώ μεταχειρίζεται τους Βορειοελλαδίτης ως “κομπάρσους”» και πρόσθεσε: «Ο πραγματικός λόγος της επίσκεψης του φυσικά δεν είναι ότι ξαφνικά “πόνεσε” την Θεσσαλονίκη και τους Θεσσαλονικείς, αλλά η εκλογική κατάρρευση της ΝΔ και η ραγδαία άνοδος της Ελληνικής Λύσης σε ολόκληρη τη βόρεια Ελλάδα».

Παράλληλα ο κ. Βελόπουλος ανέφερε: «Ο άνθρωπος που υιοθέτησε πλήρως την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών και καλωσόρισε “ψευτομακεδόνα” πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν πρόκειται να πείσει τους Μακεδόνες για τις προθέσεις του, ακόμα και αν υποσχεθεί ότι θα μετατρέψει τον… Λαγκαδά και το Ωραιόκαστρο (που φυσικά δεν ξέρει που βρίσκονται) σε παραθαλάσσια θέρετρα…».

Κυριάκος Βελόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Νέα Υόρκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη μοιραία σύγκρουση του αεροσκάφους με το πυροσβεστικό στο αεροδρόμιο La Guardia

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Φάκελος 17Ν: “Το μοιραίο λάθος” με την έκρηξη της βόμβας στα χέρια του Σάββα Ξηρού και το ανθρωποκυνηγητό για τον Δημήτρη Κουφοντίνα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Απαράδεκτες εικόνες σε παιδική χαρά στην Καλαμαριά – Κατέστρεψαν το δάπεδο πριν προλάβει να στεγνώσει! – Φωτο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Ανδρουλάκης για ήττα Μελόνι: Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης είναι από τις θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τις Μεταφορές: Τι αλλάζει σε αστικές συγκοινωνίες, ταξί, ΚΤΕΟ, πρόστιμα και περιβαλλοντικούς ελέγχους

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Το Ιράν τρολάρει τον Τραμπ με Lego animation για τα Στενά του Ορμούζ – Δείτε το βίντεο