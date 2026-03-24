Βελόπουλος: Ο πραγματικός λόγος επίσκεψης του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη είναι η εκλογική κατάρρευση της ΝΔ

«Μετά από επτά ολόκληρα χρόνια ο πρωθυπουργός θυμήθηκε” να επισκεφτεί το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και να μοιράσει πάλι ανούσιες υποσχέσεις για “έργα” εντός του λιμανιού, αλλά και κατασκευή μετρό στις δυτικές συνοικίες», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος για τη σημερινή επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Θεσσαλονίκη.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι «στο ίδιο έργο θεατές βλέπουμε τον Κ. Μητσοτάκη να υποδύεται τον πρωθυπουργό που δήθεν “αγαπάει” τη βόρεια Ελλάδα, ενώ μεταχειρίζεται τους Βορειοελλαδίτης ως “κομπάρσους”» και πρόσθεσε: «Ο πραγματικός λόγος της επίσκεψης του φυσικά δεν είναι ότι ξαφνικά “πόνεσε” την Θεσσαλονίκη και τους Θεσσαλονικείς, αλλά η εκλογική κατάρρευση της ΝΔ και η ραγδαία άνοδος της Ελληνικής Λύσης σε ολόκληρη τη βόρεια Ελλάδα».

Παράλληλα ο κ. Βελόπουλος ανέφερε: «Ο άνθρωπος που υιοθέτησε πλήρως την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών και καλωσόρισε “ψευτομακεδόνα” πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν πρόκειται να πείσει τους Μακεδόνες για τις προθέσεις του, ακόμα και αν υποσχεθεί ότι θα μετατρέψει τον… Λαγκαδά και το Ωραιόκαστρο (που φυσικά δεν ξέρει που βρίσκονται) σε παραθαλάσσια θέρετρα…».

