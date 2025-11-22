Βελόπουλος: Κυβερνητικές μεθοδεύσεις για τη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Όταν ο ίδιος ο πρωθυπουργός μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο είπε ψέματα συνειδητά ότι θα προσέλθει στην εξεταστική ο “φραπές” και η “Ferrari” αλλά τώρα η κυβέρνησή του αρνείται τη βίαιη προσαγωγή, αυτό συνιστά ωμή παραδοχή συγκάλυψης και επιβεβαιώνει την εμπλοκή των “γαλάζιων ακρίδων”», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης τόνισε ότι «τόσα ψέματα μαζεμένα μόνο από μια κυβέρνηση Μητσοτάκη θα μπορούσαν να λεχθούν για να συγκαλύψουν την λεηλασία του ΟΠΕΚΕΠΕ και το κλέψιμο των χρημάτων των αγροτών».