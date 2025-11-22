MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βελόπουλος: Κυβερνητικές μεθοδεύσεις για τη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Όταν ο ίδιος ο πρωθυπουργός μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο είπε ψέματα συνειδητά ότι θα προσέλθει στην εξεταστική ο “φραπές” και η “Ferrari” αλλά τώρα η κυβέρνησή του αρνείται τη βίαιη προσαγωγή, αυτό συνιστά ωμή παραδοχή συγκάλυψης και επιβεβαιώνει την εμπλοκή των “γαλάζιων ακρίδων”», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης τόνισε ότι «τόσα ψέματα μαζεμένα μόνο από μια κυβέρνηση Μητσοτάκη θα μπορούσαν να λεχθούν για να συγκαλύψουν την λεηλασία του ΟΠΕΚΕΠΕ και το κλέψιμο των χρημάτων των αγροτών».

Κυριάκος Βελόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εκφράζουν ανησυχίες για το αμερικανικό σχέδιο 28 σημείων για την Ουκρανία: Τα σύνορα δεν αλλάζουν διά της βίας

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Κανάρια Νησιά: Με τι αντικατέστησαν τις μπανάνες και απογείωσαν τις εξαγωγές τους

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Πέτρος Κωστόπουλος για τη σύλληψή του σε τροχονομικό έλεγχο: Μου πήραν τη μηχανή, δυόμισι ποτήρια είχα πιει

ΥΓΕΙΑ 19 ώρες πριν

Αναψυκτικά: Πως επηρεάζουν το γαστρεντερικό σύστημα και τι μπορεί να προκαλέσουν

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Βίκυ Χατζηβασιλείου: Δεν ξανακάνω το Πάμε Πακέτο, σκέφτομαι κάτι που δεν το αντιλαμβάνονται οι διευθυντές προγραμμάτων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Πιερρακάκης για τη συνάντηση με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ: “Προσβλέπουμε στη συνέχιση της στρατηγικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ”