Βελόπουλος: Κάθε κατεργάρης και ρίψασπις θα πάει στον πάγκο του στη δίκη για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη

«Ζητήσαμε λίγο φως από την Δικαιοσύνη και είδαμε ήλιο! Έλαμψε η αλήθεια, παρά την τρομοκρατία που επιχειρήθηκε από την άλλη πλευρά, παρά την αήθη και βρώμικη επίθεση -πραγματικά το λέω- που έκανε τον κόσμο να αηδιάσει και να αγανακτήσει. Η Δικαιοσύνη μίλησε, το φως έλαμψε, ο ήλιος ήρθε, έρχεται λοιπόν και η δικάσιμος, το πολύ σε ένα μήνα και κάθε κατεργάρης και ρίψασπις θα πάει στον πάγκο του. Κυρίως οι συνήγοροι, που επιχείρησαν αναβολή για μία ακόμη φορά», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, για την αναβολή της δίκης για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη, η οποία μετατέθηκε για τις 28 Νοεμβρίου.

«Η κυβέρνηση να σταματήσει να διχάζει τον λαό για τον Άγνωστο Στρατιώτη»

«Για τον διχασμό που επιχειρεί η κυβέρνηση σε σχέση με τον ‘Αγνωστο Στρατιώτη, να υπενθυμίσουμε ότι τα σύμβολα τα τιμάς όχι με τα λόγια, αλλά με τις πράξεις σου. Οι εθνικο-πατριωτικές κορώνες της δήθεν ΝΔ πρέπει να σταματήσουν», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, επισημαίνοντας: «Σταματήστε να διχάζετε τον ελληνικό λαό, γιατί είστε η κυβέρνηση του διχασμού, η κυβέρνηση που ουσιαστικά δημιουργεί πρόβλημα στην Ελλάδα και στους Έλληνες. Οι Έλληνες, ενωμένοι, τιμούν τον Άγνωστο Στρατιώτη. Η κυβέρνηση ατιμάζει την ίδια την Ελλάδα».

«Έφοδος της αστυνομίας στο Μαξίμου για να αποδειχθεί η αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

«Να πω κάτι στην κυβέρνηση: Όσα ντου και εφόδους και να κάνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ η αστυνομία, ό,τι και να κάνει, αν δεν κάνει ντου και έφοδο στο Μαξίμου, να κατασχέσει τα κινητά τηλέφωνα, δεν πρόκειται να αποδειχθεί η αλήθεια», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε: «Κατάσχεση λοιπόν των τηλεφώνων και των υπουργών και του πρωθυπουργού (με πραγματικές εφόδους θα έλεγα και ντου από την αστυνομία), για να δούμε τελικά ποιοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην κλοπή των χρημάτων των κτηνοτρόφων και των αγροτών. Ντρέπομαι γι’ αυτούς. Όσα ντου κι αν κάνουν, αν δεν μπουκάρουν στο Μαξίμου, θα υπάρχει πρόβλημα μια ζωή».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ