Βελόπουλος: Η μόνη λύση για να ανακουφιστούν οι Έλληνες είναι η προσφυγή στις κάλπες για να φύγει άμεσα η ΝΔ

«Από το “θα καταργήσω τον ΕΝΦΙΑ” φτάσαμε στο “θα ανακουφιστούν κάποιοι”. Το πρόβλημα δεν είναι ότι ο Κ. Μητσοτάκης λέει συνεχώς ψέματα. Το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι, ελάχιστοι πλέον, ακόμα τον πιστεύουν», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε ότι «για να ανακουφιστούν οι Έλληνες πραγματικά, κ. Μητσοτάκη, μία είναι η λύση: Προσφυγή τώρα σε εκλογές για να φύγετε άμεσα διότι κάνετε κακό στη χώρα».