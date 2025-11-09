Βελόπουλος: Η μόνη “ικανότητα” που έχει η κυβέρνηση είναι να δολοφονεί τον πρωτογενή τομέα

«Όταν η λελασία από τις γαλάζιες ακρίδες ήταν τουλάχιστον 1 δισ. ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση είναι μόλις 33 εκατομμύρια ευρώ, όπως λέει ο πρωθυπουργός, τότε μιλάμε είτε για συγκάλυψη είτε για ανικανότητα», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι «η μόνη “ικανότητα” που έχει η κυβέρνηση είναι να δολοφονεί τον πρωτογενή τομέα» και ότι «το χειρότερο όλων είναι ότι ο πρωθυπουργός ισχυρίζεται ότι “δεν πρέπει να διασύρεται η χώρα από τέτοιες επιλογές”, ξεχνώντας ότι είναι τουλάχιστον ο ηθικός αυτουργός του διασυρμού και του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί ο φυσικός είναι σίγουρα εντός του Μαξίμου, καθώς οι “γαλάζιες ακρίδες” εκεί τριγυρνούσαν».