Βελόπουλος: Η κυβέρνηση θέλει “να μπαζώσει” όλο το έγκλημα στα Τέμπη

«Όλα όσα συμβαίνουν στη Λάρισα, με τα χαμένα βίντεο με τις αλλαγές των δικαστών, με τους πραγματογνώμονες που είχαν στο σπίτι τους φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό από το έγκλημα των Τεμπών, επιβεβαιώνουν πλήρως εμάς, την Ελληνική Λύση» δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης συμπλήρωσε: «Η συγκάλυψη δεν είναι μια έωλη κατηγορία προς την κυβέρνηση. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο, το οποίο αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση θέλει να μπαζώσει όλο το έγκλημα».