Βελόπουλος: Η κυβέρνηση θα οδηγήσει αγρότες και κτηνοτρόφους στην καταστροφή, αφού τους κοροϊδεύει

«Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι πρέπει να καταλάβουν ότι και τα λεφτά τους έκλεψαν και την ψήφο τους έκλεψαν και θα τους οδηγήσει η κυβέρνηση στην καταστροφή, αφού τους κοροϊδεύει», υποστήριξε σε δήλωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος.

«Η μόνη λύση είναι οι μαζικές κινητοποιήσεις και διεκδικήσεις για αρχή. Και όταν έρθουν οι εκλογές, με ψήφο στην Ελληνική Λύση να τους τιμωρήσουν και το πρόβλημά τους έτσι θα λύσουν!», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.