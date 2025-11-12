MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βελόπουλος: Η κυβέρνηση θα οδηγήσει αγρότες και κτηνοτρόφους στην καταστροφή, αφού τους κοροϊδεύει

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι πρέπει να καταλάβουν ότι και τα λεφτά τους έκλεψαν και την ψήφο τους έκλεψαν και θα τους οδηγήσει η κυβέρνηση στην καταστροφή, αφού τους κοροϊδεύει», υποστήριξε σε δήλωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος.

«Η μόνη λύση είναι οι μαζικές κινητοποιήσεις και διεκδικήσεις για αρχή. Και όταν έρθουν οι εκλογές, με ψήφο στην Ελληνική Λύση να τους τιμωρήσουν και το πρόβλημά τους έτσι θα λύσουν!», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Κυριάκος Βελόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Συναγερμός για 17χρονη που εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στο κέντρο της Αθήνας

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Χρύσπα και Παναγιώτης Νικολάου χώρισαν μετά από 15 χρόνια γάμου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Πρόστιμο από τη ΔΕΑΒ σε ΠΑΟΚ για τα σπασμένα καθίσματα στις Σέρρες

ΕΘΝΙΚΑ 21 ώρες πριν

Δένδιας: Αντιμετωπίζουμε υπαρκτή απειλή – Αναγκαιότητα η πλήρης μεταρρύθμιση των δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Πιερρακάκης: από το 2019 έως σήμερα έγιναν στην Ελλάδα όσες άμεσες ξένες επενδύσεις είχαν γίνει στα πρώτα 17 χρόνια του ευρώ

ΚΑΙΡΟΣ 13 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη