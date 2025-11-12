Βελόπουλος: Η κυβέρνηση θα οδηγήσει αγρότες και κτηνοτρόφους στην καταστροφή, αφού τους κοροϊδεύει
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
«Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι πρέπει να καταλάβουν ότι και τα λεφτά τους έκλεψαν και την ψήφο τους έκλεψαν και θα τους οδηγήσει η κυβέρνηση στην καταστροφή, αφού τους κοροϊδεύει», υποστήριξε σε δήλωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος.
«Η μόνη λύση είναι οι μαζικές κινητοποιήσεις και διεκδικήσεις για αρχή. Και όταν έρθουν οι εκλογές, με ψήφο στην Ελληνική Λύση να τους τιμωρήσουν και το πρόβλημά τους έτσι θα λύσουν!», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- ΚΕΔΕ: Συμβολικό “λουκέτο” στους δήμους και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή για τον κρατικό προϋπολογισμό
- Καραμανλής: Πολιτικοί σαν τον Άγγελο Μοσχονά είναι αναγκαίοι, για να ανοίξει ένας νέος ενάρετος κύκλος στη δημόσια ζωή
- Σέρρες: Τουλάχιστον 29 προσαγωγές για την ένταση στη δομή μεταναστών στο Κλειδί Σιντικής – Δύο τραυματίες αστυνομικοί