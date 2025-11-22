MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βελόπουλος: Η κυβέρνηση συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο της “δημιουργικής λογιστικής” στα οικονομικά

THESTIVAL TEAM

«Η κυβέρνηση συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο της “δημιουργικής λογιστικής” στα οικονομικά μιλώντας για “αυξήσεις μισθών” επειδή δήθεν “μειώνει” τους φόρους», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Και επισήμανε πως «Ας μας εξηγήσει πρώτα η ΝΔ τι είδους “μειώσεις φόρων” έκανε αφού προκύπτουν συνεχώς περισσότερα έσοδα από φόρους, ήτοι αύξηση από την είσπραξη ΦΠΑ που προέρχεται από τις υψηλές τιμές και την αισχροκέρδεια».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε: «Ας αφήσουν λοιπόν την δημιουργική λογιστική και τα ψέματα γιατί έτσι δεν κάνεις φιλολαϊκή πολιτική αλλά πολιτική υπέρ της πλουτοκρατίας».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

