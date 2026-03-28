Βελόπουλος: Η κυβέρνηση λέει ψέματα για την αίθουσα διεξαγωγής της δίκης για τα Τέμπη για να συγκαλύψει το έγκλημα

«Μέχρι χθες η κυβέρνηση μας έλεγε ότι η αίθουσα ήταν μια χαρά και όλα θα ήταν έτοιμα και τώρα ξαφνικά ο κύριος Φλωρίδης και η κυβέρνηση λένε ότι θα μεγαλώσουν την αίθουσα», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, σχετικά με την αίθουσα διεξαγωγής της δίκης για τα Τέμπη.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης: «Μέχρι χθες ορμούσαν, φώναζαν εναντίον όσων έλεγαν το αντίθετο και τώρα βγαίνουν και λένε ότι θα φτιάξουμε μεγαλύτερη αίθουσα, γιατί είναι μικρή. Πότε λένε την αλήθεια; Πότε την έλεγαν; Θέλετε την αλήθεια; Πάντοτε λέει ψέμματα η κυβέρνηση δυστυχώς, για να συγκαλύψει το έγκλημα των Τεμπών».