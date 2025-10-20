Κ. Βελόπουλος: Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί το σύμβολο ενότητας του ελληνισμού για να διχάσει τους Έλληνες

Πυρά κατά της κυβέρνησης με φόντο το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη εξαπολύει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

«Η κυβέρνηση με την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη ακολουθεί την πεπατημένη οδό, που επί 6 χρόνια ακολουθεί, όταν δυσκολεύεται, για να συσπειρώσει το κομματικό της ακροατήριο διχάζει την ελληνική κοινωνία», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο κ. Βελόπουλος με τίτλο «η Κυβέρνηση χρησιμοποιεί ακόμα και το σύμβολο ενότητας του Ελληνισμού τον Άγνωστο Στρατιώτη για να διχάσει τους Έλληνες».

«Εδώ ατυχία μεγάλη για τη ΝΔ, γιατί ο ελληνικός λαός δεν είναι διχασμένος, γνωρίζει ότι στο έγκλημα των Τεμπών και έγκλημα έγινε και συγκάλυψη έγινε και φταίει η ΝΔ», συμπληρώνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.