MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Βελόπουλος: Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί το σύμβολο ενότητας του ελληνισμού για να διχάσει τους Έλληνες

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Πυρά κατά της κυβέρνησης με φόντο το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη εξαπολύει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

«Η κυβέρνηση με την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη ακολουθεί την πεπατημένη οδό, που επί 6 χρόνια ακολουθεί, όταν δυσκολεύεται, για να συσπειρώσει το κομματικό της ακροατήριο διχάζει την ελληνική κοινωνία», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο κ. Βελόπουλος με τίτλο «η Κυβέρνηση χρησιμοποιεί ακόμα και το σύμβολο ενότητας του Ελληνισμού τον Άγνωστο Στρατιώτη για να διχάσει τους Έλληνες».

«Εδώ ατυχία μεγάλη για τη ΝΔ, γιατί ο ελληνικός λαός δεν είναι διχασμένος, γνωρίζει ότι στο έγκλημα των Τεμπών και έγκλημα έγινε και συγκάλυψη έγινε και φταίει η ΝΔ», συμπληρώνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Κυριάκος Βελόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Κίριλ Ντεσπόντοφ: Αποθέωση στη Βουλγαρία για τις 100 συμμετοχές με τον ΠΑΟΚ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Μαρινάκης: Δεν πρόκειται να βάλουμε στη διαπραγμάτευση με την Τουρκία κυριαρχικά μας δικαιώματα

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 18 ώρες πριν

Δήμος Καλαμαριάς: Ισορική μέρα για εμάς η σημερινή – Το κράτος αναλαμβάνει την ευθύνη για την κατασκευή της οδού Πόντου

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Μαρίνα Σταυράκη: Η σχέση μου με τον Γιώργο Πατούλη ανήκει στο απώτατο παρελθόν

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Φυλάκιση ενός έτους σε 50χρονο στον Βόλο που απείλησε να κάψει την κόρη και την εγγονή του

ΥΓΕΙΑ 12 ώρες πριν

Πρήξιμο στην κοιλιά: Μπορεί να μην φταίει η διατροφή σας – Μια ειδικός εξηγεί άλλες πιθανές αιτίες