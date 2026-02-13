MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βελόπουλος: Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους Έλληνες ως “πρόβατα”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

«Σήμερα η κυβέρνηση απέδειξε το πώς αντιμετωπίζει τους Έλληνες. Τους αντιμετωπίζει ως “πρόβατα”», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, με αφορμή την πανελλαδική συγκέντρωση των αγροτών στο Σύνταγμα.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ανέφερε: «Έκαναν απολύμανση στα τρακτέρ που μπήκαν στην Αθήνα για ευλογιά, αλλά δεν έκαναν ποτέ απολύμανση στην περιφέρεια, ούτε εμβόλιο και η ευλογιά χτύπησε όλη την περιφέρεια, δηλώνοντας έτσι, με την απολύμανση των τρακτέρ, ότι θεωρούν (προσβάλλοντάς τους) πρόβατα τους κατοίκους της Αθήνας και φοβούνται μην κολλήσουν ευλογιά από τους αγρότες».

Κυριάκος Βελόπουλος

