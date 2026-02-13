Βελόπουλος: Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους Έλληνες ως “πρόβατα”
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
«Σήμερα η κυβέρνηση απέδειξε το πώς αντιμετωπίζει τους Έλληνες. Τους αντιμετωπίζει ως “πρόβατα”», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, με αφορμή την πανελλαδική συγκέντρωση των αγροτών στο Σύνταγμα.
Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ανέφερε: «Έκαναν απολύμανση στα τρακτέρ που μπήκαν στην Αθήνα για ευλογιά, αλλά δεν έκαναν ποτέ απολύμανση στην περιφέρεια, ούτε εμβόλιο και η ευλογιά χτύπησε όλη την περιφέρεια, δηλώνοντας έτσι, με την απολύμανση των τρακτέρ, ότι θεωρούν (προσβάλλοντάς τους) πρόβατα τους κατοίκους της Αθήνας και φοβούνται μην κολλήσουν ευλογιά από τους αγρότες».
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Βίντεο ντοκουμέντο από την τραγωδία στη Λούτσα: Καρέ καρέ η πορεία του ΙΧ πριν χτυπήσει σε δέντρο, νεκρός 15χρονος, δύο τραυματίες
- Χρυσοχοΐδης: Συνεχής επαγρύπνηση για την καταπολέμηση του εγκλήματος – 1400 αστυνομικοί στην Αττική το 2026
- Θεσσαλονίκη: Με ευχές και τραγούδια γενεθλίων υποδέχθηκαν μαθητές τον Κώστα Γαβρά στο Γαλλικό Ινστιτούτο και το Γαλλικό Σχολείο