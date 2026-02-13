Βελόπουλος: Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους Έλληνες ως “πρόβατα”

«Σήμερα η κυβέρνηση απέδειξε το πώς αντιμετωπίζει τους Έλληνες. Τους αντιμετωπίζει ως “πρόβατα”», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, με αφορμή την πανελλαδική συγκέντρωση των αγροτών στο Σύνταγμα.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ανέφερε: «Έκαναν απολύμανση στα τρακτέρ που μπήκαν στην Αθήνα για ευλογιά, αλλά δεν έκαναν ποτέ απολύμανση στην περιφέρεια, ούτε εμβόλιο και η ευλογιά χτύπησε όλη την περιφέρεια, δηλώνοντας έτσι, με την απολύμανση των τρακτέρ, ότι θεωρούν (προσβάλλοντάς τους) πρόβατα τους κατοίκους της Αθήνας και φοβούνται μην κολλήσουν ευλογιά από τους αγρότες».