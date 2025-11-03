Βελόπουλος: Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είδε πρώτα τον Αργυρό και μετά τον πρωθυπουργό – Τόσο χαμηλά έχουμε πέσει

Δήλωση με αιχμές για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης έκανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σχολιάζοντας τη σειρά των συναντήσεων της πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.

«Το πόσο σοβαρή είναι η εξωτερική μας πολιτική και το πόσο μας παίρνουν σοβαρά οι Αμερικανοί, αποδεικνύεται από κάτι απλό. Η πρέσβης των ΗΠΑ είδε πρώτα τον τραγουδοποιό, τραγουδιστή Αργυρό και θα ακολουθήσει να δει τον πρωθυπουργό. Τόσο χαμηλά έχουμε πέσει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Βελόπουλος.