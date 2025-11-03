MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βελόπουλος: Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είδε πρώτα τον Αργυρό και μετά τον πρωθυπουργό – Τόσο χαμηλά έχουμε πέσει

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Δήλωση με αιχμές για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης έκανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σχολιάζοντας τη σειρά των συναντήσεων της πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.

«Το πόσο σοβαρή είναι η εξωτερική μας πολιτική και το πόσο μας παίρνουν σοβαρά οι Αμερικανοί, αποδεικνύεται από κάτι απλό. Η πρέσβης των ΗΠΑ είδε πρώτα τον τραγουδοποιό, τραγουδιστή Αργυρό και θα ακολουθήσει να δει τον πρωθυπουργό. Τόσο χαμηλά έχουμε πέσει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Βελόπουλος.

Κυριάκος Βελόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης απόψε στην ΕΟ Θεσσαλονίκης-Μουδανιών – Σε ποιο σημείο

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Ιωάννα Μαλέσκου: Κουράστηκα να μιλάω για τα προσωπικά μου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Βανδάλισαν αυτοκίνητο γιατρού όσο εκείνος βρισκόταν σε εφημερία στο νοσοκομείο Παπανικολάου

ΑΠΟΨΕΙΣ 6 ώρες πριν

Ανεκτικοί στη βεντέτα, δυσανεκτικοί στο δεντρολίβανο. Ως πότε;

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Μιχάλης Αεράκης για μακελειό στα Βορίζια: Αν δεν γίνει σασμός, μπορεί να ξεσπάσει δεύτερο κύμα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Μιχαηλίδου: Παρατείνεται έως τις 18 Νοεμβρίου η υποβολή αιτήσεων για τη β’ φάση του “Προσβασιμότητα κατ’ οίκον”