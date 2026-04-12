Βελόπουλος: Η εμπιστοσύνη προς την Ελληνική Λύση η μία και μόνη επιλογή στις επόμενες εκλογές

Ευχετήριο μήνυμα στους πολίτες για την Ανάσταση και το Πάσχα στέλνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι «για να γίνει αυτή η ανάσταση όμως περνάει πάντα μέσα από το χέρι σας και αυτό το χέρι στις επόμενες εκλογές για να πετύχει η ανάσταση πρέπει να οδηγηθεί σε μία και μόνη επιλογή: Στην εμπιστοσύνη προς την Ελληνική Λύση».

Αναλυτικά το Αναστάσιμο μήνυμα του Κυρ. Βελόπουλου:

«Χριστός Ανέστη αδελφοί! Η Ανάσταση του Κυρίου αποτελεί το κεντρικό γεγονός της χριστιανικής πίστης, συμβολίζοντας τη νίκη της ζωής πάνω στο θάνατο. Η Ανάσταση του Χριστού σημαίνει το τέλος της κυριαρχίας του θανάτου. Ο θάνατος πια έχει νικηθεί. Ο Χριστός έχει αναστηθεί.

Έτσι, καλοί μου Χριστιανοί, οι ευχές μας για Ανάσταση Κυρίου είναι δεδομένες, όπως δεδομένες είναι και οι ευχές μας για την ανάσταση της χώρας μέσα από τα τόσα δεινά και προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί δυστυχώς από την ανικανότητα όλων των κυβερνήσεων.

Για να γίνει αυτή η ανάσταση όμως περνάει πάντα μέσα από το χέρι σας και αυτό το χέρι στις επόμενες εκλογές για να πετύχει η ανάσταση πρέπει να οδηγηθεί σε μία και μόνη επιλογή: Στην εμπιστοσύνη προς την Ελληνική Λύση. Εμπιστοσύνη στο μοναδικό κοινωνικό, λαϊκό, πατριωτικό, εθνικό, ορθόδοξο κόμμα. Χριστός Ανέστη! Και καλύτερα, Αληθώς Ανέστη ο Ιησούς!».