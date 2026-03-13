Βελόπουλος: Η χούντα έκανε σοβαρή δουλειά στις εξορύξεις πετρελαίων, ούτε ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν δημοκράτης

Στη θέση που είχε διατυπώσει και από το βήμα της Βουλής για τον χειρισμό του ζητήματος των υδρογονανθράκων κατά την περίοδο της δικτατορίας της 21ης Απριλίου επέμεινε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, προκαλώντας νέες αντιδράσεις.

Μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (13/3) στο Open, ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε ότι μόνο κατά τη διάρκεια της χούντας των συνταγματαρχών «έγινε σοβαρή δουλειά» στον τομέα των εξορύξεων πετρελαίου στην Ελλάδα. «Κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο έγινε οργανωμένα από τον Παπαδόπουλο, τον συνταγματάρχη, τον δικτάτορα, καταδικαστέο, δουλειά με τα πετρέλαια. Στον Πρίνο βγάζουμε σήμερα πετρέλαιο από την ιστορία του Παπαδόπουλου. Από τότε δεν ξαναέγινε σοβαρή δουλειά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Όταν οι δημοσιογράφοι επισήμαναν ότι η δικτατορία συνδέεται με το Πολυτεχνείο, τις εξορίες και τις διώξεις, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης απάντησε πως «ούτε ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν δημοκράτης», διερωτώμενος «τι σχέση έχουν τα πετρέλαια με τη δημοκρατία;».

Επιχειρώντας να εξηγήσει τη συλλογιστική του, ο Κυριάκος Βελόπουλος ανέφερε ότι αναγνωρίζει θετικές κινήσεις όποτε, κατά την κρίση του, υπηρετούν το εθνικό συμφέρον, ανεξαρτήτως πολιτικής προέλευσης. «Όποτε ο Μητσοτάκης κάνει καλά και ψηφίζω ένα νόμο, λέω “μπράβο, καλά έκανε”. Το ίδιο θα κάνω για οποιονδήποτε, ακόμα και για τον Μεταξά, ακόμα και για τον Γιώργο Παπανδρέου, ακόμα και για τον Ανδρέα Παπανδρέου, ακόμα και για τον Καραμανλή. Όποιος κάνει καλό στην πατρίδα μου θα τον μνημονεύω», είπε, προσθέτοντας: «Για τα πετρέλαια κάναν καλό».

Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης επιχείρησε να προλάβει τις αντιδράσεις, υπογραμμίζοντας ότι δεν αμφισβητεί τον δικτατορικό χαρακτήρα του καθεστώτος. «Ουδείς αμφισβήτησε ότι ήταν δικτάτορες. Ποιος το αμφισβήτησε αυτό; Αλλά λέω ότι εκείνη την περίοδο έγινε σοβαρή δουλειά. Δεν θα το αλλάξω αυτό. Δεν θα πω ψέματα», σημείωσε.

Τα παραπάνω είχε διατυπώσει ο Κυριάκος Βελόπουλος και την προηγούμενη ημέρα στη Βουλή, κατά τη συζήτηση για την κύρωση των τεσσάρων ενεργειακών συμφωνιών μεταξύ της Ελλάδας και της κοινοπραξίας Chevron και Helleniq Energy, που αφορούν την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Από το βήμα της Ολομέλειας υποστήριξε ότι «η μόνη σοβαρή δουλειά που έγινε στο θέμα των εξορύξεων έγινε στην επταετία», προσθέτοντας ότι «ακόμα ο Πρίνος βγάζει πετρέλαιο» και ότι «από το 1974 μέχρι και σήμερα, καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε να κάνει εξορύξεις». Παράλληλα, έθεσε το ερώτημα «ποιος αφαίρεσε τη δυνατότητα από την Ελλάδα να γίνει πετρελαιοπαραγωγός χώρα».