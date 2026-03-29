Βελόπουλος: Η αλήθεια για το έγκλημα το Τεμπών δολοφονήθηκε από τα ψέματα του πρωθυπουργού για την δήθεν “κατασκευή” της δικαστικής αίθουσας

Με σκληρή γλώσσα επιτίθεται στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό ο Κυριάκος Βελόπουλος, με αφορμή τη δίκη για την υπόθεση των Τεμπών.

«Όταν ένας πρωθυπουργός λέει τόσο ξεδιάντροπα ψέμματα για την δήθεν “κατασκευή” της δικαστικής αίθουσας, ενώ γνωρίζει ότι ήταν απλά μία ανακαίνιση, με τεράστιο κόστος σε σχέση με το πραγματικό, τότε η δικαιοσύνη και η αλήθεια για το έγκλημα το Τεμπών απλά δολοφονήθηκε», αναφέρει σε σημερινή του δήλωση ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.