Βελόπουλος για υποκλοπές: Η κυβέρνηση τρέμει τις αποκαλύψεις και κυρίως την απόδειξη της εμπλοκής της
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
«Επειδή η κυβέρνηση κάνει ότι δεν ξέρει τίποτα για το θέμα των υποκλοπών και επιρρίπτει ευθύνες στους ιδιώτες, να ρωτήσουμε το αυτονόητο: Ποιος είχε κίνητρο; Ποιος από τους ιδιώτες είχε προσωπικό συμφέρον να παρακολουθεί όλους τους υπουργούς του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά και όλους τους δήθεν εχθρούς, αλλά και αντιπάλους του Μαξίμου; Μόνον το Μαξίμου θα είχε αυτό το ενδιαφέρον και κανένας άλλος. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Απλώς η κυβέρνηση τρέμει τις αποκαλύψεις και κυρίως την απόδειξη της εμπλοκής της στις υποκλοπές», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
