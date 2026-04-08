Βελόπουλος για Τέμπη: Όσοι αναλώνονται σε κακόγουστα σόου, το μόνο που προσφέρουν είναι βοήθεια στην κυβέρνηση της συγκάλυψης

«Εάν οι καταγγελίες ότι η σκανδαλώδης σύμβαση για την “ανακαίνιση” της αίθουσας της δίκης φέρει υπογραφές υπόδικων για το έγκλημα των Τεμπών, τότε οι παραιτήσεις των αρμόδιων υπουργών και παραγόντων είναι μονόδρομος», αναφέρει σε σημερινή του δήλωση ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Βελόπουλο, «η Ελληνική Λύση ήταν η πρώτη που αποκάλυψε όλα τα σκοτεινά σημεία του εγκλήματος των Τεμπών, τασσόμενη έμπρακτα δίπλα σε όλους τους συγγενείς. Όσοι επιμένουν να αναλώνονται σε κακόγουστα σόου το μόνο που προσφέρουν είναι “βοήθεια” στην κυβέρνηση της συγκάλυψης του εγκλήματος».