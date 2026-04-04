Βελόπουλος για Τέμπη: Η δικαίωση και η παραδειγματική τιμωρία των ενόχων θα επέλθει μόνον όταν η δικαιοσύνη λειτουργήσει ανεξάρτητα

«Ο “Γολγοθάς” των συγγενών στην δίκη – παρωδία (λόγω αίθουσας και όχι μόνο) και η “σταύρωσή” τους λόγω κάποιων περίεργων συμπεριφορών παραγόντων της δίκης που μάλλον έχουν “μπερδέψει τους ρόλους”, συνεχίζεται», υποστήριξε ο Κυριάκος Βελόπουλος, αναφερόμενος στα Τέμπη.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης: «Η δικαίωση και η παραδειγματική τιμωρία των ενόχων θα επέλθει μόνον όταν η δικαιοσύνη λειτουργήσει ανεξάρτητα και όχι με “διορισμούς”. Μόνο η Ελληνική Λύση ως κυβέρνηση, μπορεί να εγγυηθεί την ανεξαρτησία στην δικαιοσύνη».