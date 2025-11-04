Βελόπουλος: Επιμένω στην οπλοκατοχή στο σπίτι αλλά το κράτος να ελέγχει ποιος έχει το όπλο

Για την οπλοκατοχή και την αιματηρή βεντέτα στην Κρήτη, τα εξοπλιστικά και το «λουκέτο» στα ΕΛΤΑ μίλησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά στο Open.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, μετά τα όσα συνέβησαν στην Κρήτη, είπε ότι επιμένει στην θέση που έχει εκφράσει για οπλοκατοχή στο σπίτι. «Η οπλοκατοχή στο σπίτι μου δίνει το δικαίωμα να κατέχω ένα όπλο σπίτι μου αλλά το κράτος να μεριμνά και να ελέγχει ποιος το έχει. Στην Κρήτη ο καθένας έχει από 10 όπλα και δεν τον ελέγχει κανένας», είπε ο πρόεδρος της Ελληνική Λύσης.

«Αν το κράτος παρέχει νομιμότητα και ασφάλεια στον πολίτη αν ξέρει ποιος έχει το όπλο είναι βέβαιο ότι δεν θα συνέβαινε αυτό. Επιμένω σε αυτό», τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος για το μακελειό στα Βορίζια, ενώ τάχθηκε υπέρ του να εκπαιδευτούν στα όπλα και οι γυναίκες.

«Εμείς είμαστε η πραγματική αξιωματική αντιπολίτευση γιατί όταν τα υπόλοιπα κόμματα ψηφίζουν το 60% των νομοσχεδίων και εμείς ψηφίζουμε το 5%, 6% με κριτική διάθεση κάτι σημαίνει», σημείωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Αναφορικά με το «λουκέτο» στα ΕΛΤΑ ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υπογράμμισε: «Εγώ θα χρησιμοποιήσω το επιχείρημα της ΝΔ ότι τα ΕΛΤΑ έχουν έλλειμμα. Το αντιλαμβάνομαι ότι είναι μέσα, λέει ότι είναι μέσα. Αν και για’ μένα είναι κοινωνικό αγαθό. Ωραία η ΝΔ κάθε χρόνο δεν μπαίνει 55 εκατομμύρια μέσα; Γιατί δεν κλείνει; Να κλείσουν λοιπόν το μαγαζί τους που το πτώχευσαν και μετά να κλείσουν τα ΕΛΤΑ».

Και συνέχισε: «Λέει 85 βουλευτές (σ.σ. της ΝΔ) φώναζαν ότι είναι κερατάδες. Από εδώ και πέρα θα λέω στους βουλευτές της ΝΔ: ‘είστε κερατάδες, το είπατε μόνοι σας’. Και δεν πιστεύω να διαμαρτυρηθούν το είπαν μέσα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Ογδονταπέντε πόσοι λείπουν; Περίπου 60 με 70. Ξέρετε ποιοι είναι αυτοί που έλειπαν; Δεν ήταν υπουργοί. Είναι των Αθηνών οι περισσότεροι. Γιατί στην επαρχία τρώνε σφαλιάρες οι βουλευτές».

«Δαπανήθηκαν 250 εκατομμύρια άσκοπα στα ΕΛΤΑ», ανέφερε ο Κυριάκος Βελόπουλος. «Θεωρώ ότι εκτελείται εντολή εκτελέσεως της χώρας από την ΝΔ. Την εκτελούν. Μας είχαν πει θα κλείσουν την Ολυμπιακή, θυμάστε τότε, και θα έχουμε φθηνότερα εισιτήρια. Δεν έχουμε φθηνότερα εισιτήρια. (…) Είχαν πει θα κλείσουν την κρατική ΔΕΗ και δεν έχουμε φθηνότερο ρεύμα», εξήγησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης και χαρακτήρισε τις αποκρατικοποιήσεις «ξεπούλημα»

Για τα εξοπλιστικά ο Κυριάκος Βελόπουλος τόνισε ότι «ο υπερεξοπλισμός της Τουρκίας δείχνει κάτι». «Εγώ θα συμφωνούσα με την κυβέρνηση τα εξοπλιστικά αν είχαμε εγχώρια παραγωγή. Είμαστε η χώρα που κάνει μόνο από το ράφι αγορές. Αυτό με ενοχλεί», ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

«Από τα δισεκατομμύρια που δώσαμε αν δίναμε το 20%, 30% στην εγχώρια παραγωγή (…) με ΣΔΙΤ θα μπορούσαμε να παράγουμε δικά μας οπλικά συστήματα όπως κάνει η Τουρκία. Απλά είναι τα πράγματα. Έχω άλλη φιλοσοφία. Εγώ θέλω να δουλεύει ο Έλληνας εδώ, να αμείβεται καλά ο ιδιωτικός υπάλληλος, ο δημόσιος υπάλληλος. Όχι να αγοράζω μία Belharra ή να αγοράζω ένα αεροπλάνο χωρίς να κατασκευάζω τίποτα εγώ ως χώρα. Να έχει δουλειά ο Έλληνας, να τρώει ψωμί καλό ο Έλληνας, όχι το ξεροκόμματο που του δίνει οι άλλοι», είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Για την κυβέρνηση σχολίασε ότι «όταν βάζεις 70 υπουργούς διαχέεται η ευθύνη. Απλά είναι τα πράγματα και δεν υπάρχει ευθύνη. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ φταίνε όλοι και κανένας δεν φταίει. (…) Λέω λοιπόν κατάργηση συγκεκριμένων φορέων, οργανισμών. Έχουν βολευτεί τα ‘γαλάζια τρωκτικά’ σε κάτι οργανισμούς απίστευτους, για την καρέτα – καρέτα, για την μονάχους – μονάχους».

«Ξέρω ότι από εδώ και πέρα θα κλιμακωθεί μία βρόμικη επίθεση εναντίον της Ελληνικής Λύσης με fake news, με διασπορά ψευδών ειδήσεων. Γιατί φοβούνται μόνο την Ελληνική Λύση», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.