Βελόπουλος: Είναι τουλάχιστον προκλητικό και προσβλητικό να ομιλεί ο πρωθυπουργός για “δικαιοσύνη στο θέμα των Τεμπών”
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
«Είναι τουλάχιστον προκλητικό και προσβλητικό να ομιλεί ο πρωθυπουργός για “δικαιοσύνη στο θέμα των Τεμπών”», υποστήριξε σε δήλωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος.
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης συμπλήρωσε: «Ήταν άλλωστε αυτός που έκανε τα πάντα ώστε να συγκαλύψει το έγκλημα με το ξεμπάζωμα και μπάζωμα, ήταν ο ίδιος που έβρισκε βίντεο στα σκουπίδια, είναι ο ίδιος που τοποθέτησε τον κ. Ντογιάκο παραβιάζοντας την “ιεραρχία”, είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης που “μπάζωσε” κάθε ελπίδα για δικαιοσύνη. Εμείς δεν θα σταματήσουμε μέχρι να οδηγήσουμε όλους τους υπευθύνους πού εμπλέκονται στο έγκλημα των Τεμπών, και όταν λέμε όλους, εννοούμε ακόμη και τον ίδιο τον πρωθυπουργό, στη δικαιοσύνη».
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Πρέβεζα: Σε καραντίνα κτηνοτροφική μονάδα μετά από ύποπτο κρούσμα ευλογιάς
- Νεκροί 3 Αμερικανοί στρατιώτες από την επίθεση στο Ιράν- “Έγινε στόχος επίθεσης το αεροπλανοφόρο Lincoln αλλά δεν έπαθε ζημιά” λένε οι ΗΠΑ
- Τασούλας: Εύχομαι αγαθή συμπόρευση Εκκλησίας και Πολιτείας με βάση τους διακριτούς ρόλους για το καλό της κοινωνίας