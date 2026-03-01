Βελόπουλος: Είναι τουλάχιστον προκλητικό και προσβλητικό να ομιλεί ο πρωθυπουργός για “δικαιοσύνη στο θέμα των Τεμπών”

«Είναι τουλάχιστον προκλητικό και προσβλητικό να ομιλεί ο πρωθυπουργός για “δικαιοσύνη στο θέμα των Τεμπών”», υποστήριξε σε δήλωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης συμπλήρωσε: «Ήταν άλλωστε αυτός που έκανε τα πάντα ώστε να συγκαλύψει το έγκλημα με το ξεμπάζωμα και μπάζωμα, ήταν ο ίδιος που έβρισκε βίντεο στα σκουπίδια, είναι ο ίδιος που τοποθέτησε τον κ. Ντογιάκο παραβιάζοντας την “ιεραρχία”, είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης που “μπάζωσε” κάθε ελπίδα για δικαιοσύνη. Εμείς δεν θα σταματήσουμε μέχρι να οδηγήσουμε όλους τους υπευθύνους πού εμπλέκονται στο έγκλημα των Τεμπών, και όταν λέμε όλους, εννοούμε ακόμη και τον ίδιο τον πρωθυπουργό, στη δικαιοσύνη».