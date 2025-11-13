Βελόπουλος: Δεν εμπιστευόμαστε την κυβέρνηση ό,τι και να λέει

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλώντας στην Βουλή, κατά τη συζήτηση του σ/ν του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κύρωση της από 23.10.2025 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς» (Α΄ 183) και συναφείς διατάξεις».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης δήλωσε ότι «οι Έλληνες κτηνοτρόφοι, απελπισμένοι από την απρονοησία και αοριστία της Πολιτείας, κατέφυγαν στο εξωτερικό και προμηθεύτηκαν εμβόλια για να σώσουν τα κοπάδια τους» και ότι «οι κτηνοτρόφοι δεν παρανόμησαν. Επέζησαν. Δεν είναι παρανομία. Η Πολιτεία έπρεπε να τους δώσει το δικαίωμα να εμβολιάσουν τα ζώα τους».

Ο κ. Βελόπουλος επισήμανε ότι στο νομοσχέδιο «στο άρθρο 3 αντί για 824 κτηνιάτρους που είναι απαραίτητοι σύμφωνα με το οργανόγραμμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπηρετούν συνολικά 365». Δηλαδή, όπως εξήγησε, «μιλάμε για μόλις 25% κάλυψη». Παράλληλα, αναρωτήθηκε «τι αλλάζει με την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, όταν οι 660 υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ που περνούν στο σύστημα τα στοιχεία ΟΣΔΕ παραμένουν στην θέση τους, όταν οι κρατικοί κτηνίατροι που περνούν στο σύστημα μητρώου κτηνιατρικής υπηρεσίας τον αριθμό των ζώων παραμένουν στην θέση τους, όταν εκατοντάδες ΚΥΔ που στέλνουν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ παραμένουν; Πραγματικά, τι αλλάζει; Μόνον αυτό που σας έχουμε πει από το 2020 και που αφορά στους βώλους και τους χάρτες. Αν τα είχατε κάνει αυτά από το 2020 δεν θα είχαμε φτάσει τώρα σε αυτό το σημείο».

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Βελόπουλο, «οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν αποζημιωθεί ακόμα για τον καταρροϊκό πυρετό. Δεν αποζημιώνονται για την γαγρινώδη μαστίτιδα… Επίσης, ο ΦΠΑ στις ζωοτροφές είναι στο 6% ενώ η παράδοση στο γάλα είναι στο 13% και αυτό ταλαιπωρεί τους κτηνοτρόφους. Επιτέλους, μπήκαν οι ηλεκτρονικοί βώλοι που το φωνάζουμε ως Ελληνική Λύση εδώ και καιρό, για τον έλεγχο του κοπαδιού. Δεν έχουν πληρωθεί ακόμα οι σπάνιες ράτσες ζώων αγρού (όπως βουβάλια, πρόβατα, μαύρος χοίρος κλπ). Έπρεπε να έχουν πληρωθεί από πέρυσι. Δεν ενισχύεται η βιολογική κτηνοτροφία, δεν αναπτύσσεται η αγελαδοτροφία φυλής Χόλστάϊν για παραγωγή γάλακτος. Δώστε, επιτέλους, επιδοτήσεις για αρμεκτήρια, ταΐστρες και σταβλικές εγκαταστάσεις. Κλείσατε τα κέντρα φυλετικής γενικής σε ράτσες προβάτων και εισάγουμε πρόβατα από Γαλλία και Ισπανία».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι για να λυθούν τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα, η κυβέρνηση θα έπρεπε να καλέσει όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και να λάβουν αποφάσεις, επισημαίνοντας ότι «το θέμα του πρωτογενούς τομέα δεν αφορά ένα κόμμα. Δεν αφορά μία κυβέρνηση. Αφορά το κράτος, αφορά όλο το έθνος» ενώ επανέλαβε ότι το κόμμα του δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση, ό,τι και να λέει αυτή».

Αναφορικά με τα Τέμπη, ο κ. Βελόπουλος, σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του κόμματος, τόνισε ότι «όταν εμείς μιλούσαμε για παράνομο ξεμπάζωμα και μπάζωμα, όλοι εδώ μέσα, μα όλοι, μας λέγατε ψεκασμένους. Τώρα ελπίζουμε ότι η δικαιοσύνη δεν θα μπαζώσει την ελπίδα της αλήθειας. Ελπίζουμε ότι όλα θα έλθουν στο φως και όλοι οι υπεύθυνοι θα μπουν στην φυλακή».

Με αφορμή το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια Ηρακλείου με απολογισμό δύο νεκρούς, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε ότι «ΝΔ και ΠΑΣΟΚ μαλώνουν για την παράνομη οπλοφορία στην Κρήτη. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Βρίζετε την Κρήτη και τους Κρητικούς, με αφορμή ένα μεμονωμένο περιστατικό. Για ποιο λόγο; Μα για ψηφοθηρικούς λόγους. Στιγματίζετε ένα ολόκληρο νησί, που προσέφερε στους εθνικούς αγώνες, ενώ υπάρχει λύση». Ο κ. Βελόπουλος σημείωσε ότι υπάρχει λύση στο ζήτημα της παράνομης οπλοφορίας και αυτή είναι η πρόταση του κόμματος του: Nόμιμη οπλοκατοχή στα πρότυπα της Ελβετίας, για πολιτοφυλακή και εθνοφυλακή στην χώρα. Όχι τις ανοησίες του Αδώνιδος που αναφέρεται στα πρότυπα της Αμερικής. Να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ με το όπλο. Όχι. Στα πρότυπα της Ελβετίας, γιατί ένα νόμιμο όπλο, κύριοι, εντοπίζεται, ένα παράνομο δεν εντοπίζεται ποτέ. Τόσο απλή είναι η λύση».

Για τα τρία νέα αεροσκάφη που παραδόθηκαν σήμερα παρουσία του Πρωθυπουργού, στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για να προστεθούν στην δύναμη του πυροσβεστικού σώματος, ο Κυριάκος Βελόπουλος είπε ότι «ο κ. Μητσοτάκης δεν είπε ότι αυτά δεν ρίχνουν νερό για να σβήσουν τις φωτιές» και ότι «δεν είπε ότι η πρόληψη δεν γίνεται από αέρος μόνον, αλλά κυρίως επί του πεδίου, όπου οι ελλείψεις σε πυροσβέστες, δασοφύλακες, δασονόμους είναι τρομακτικές».

Στη συνέχεια ο κ. Βελόπουλος σχολίασε το βιβλίο του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες, επισημαίνοντας: «Τώρα με το βιβλίο του κ. Τσίπρα η ΝΔ τρίβει τα χέρια της. Για 2 μήνες θα ασχολούμαστε με το βιβλίο. Αν αυτό δεν εξυπηρετεί τον κ. Μητσοτάκη, ποιον εξυπηρετεί; Ο κ. Τσίπρας κυνηγά δημοσιογράφους δικαστικά, όπως τον κ. Βαξεβάνη και το Μαξίμου τα βλέπει αυτά και χαίρεται. Η δική μας θέση είναι ότι, όταν βιάζεις την δημοκρατία, δεν δικαιούσαι δια να ομιλείς, ούτε να γράφεις, αφού έγραψες την δημοκρατία και τη βούληση του ελληνικού λαού στα παλαιότερα των υποδημάτων σου».

Τέλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, μιλώντας για την οικονομία, δήλωσε ότι «η Ελλάδα είναι η έρημος της κοινωνικής πολιτικής στην Ευρώπη. Είμαστε 25οι στην ΕΕ σε οικογενειακά επιδόματα, 24οι σε επιδόματα αναπηρίας και περίθαλψης, 22οι σε επιδόματα ασθενείας, 21οι σε επιδόματα φτώχειας, 19οι σε συνδυασμένα επιδόματα στέγασης και φτώχειας αναλογικά με το ΑΕΠ» καθώς και ότι «σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, στην Ελλάδα έχουμε την τρίτη μεγαλύτερη αύξηση φόρων ως προς το ΑΕΠ από το 2010, παρά την κατάρρευση του ΑΕΠ».