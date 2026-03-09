MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βελόπουλος: Δεν έχουν το θάρρος να πουν την αλήθεια, ότι οι patriot μπήκαν για να προστατεύσουν τις βάσεις

THESTIVAL TEAM

“Η κυβέρνηση θέλει να μας πείσει ότι έβαλαν τους patriot για να προστατεύσουν όλη την Βουλγαρία και όχι την Αλεξανδρούπολη και τις βάσεις, ενώ η Αθήνα δεν έχει patriot. Δεν έχουν το θάρρος να πουν την αλήθεια, ότι οι patriot μπήκαν για να προστατεύσουν τις βάσεις”, ισχυρίζεται ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε σημερινή δήλωσή του, και προσθέτει:

“Και αν θέλουν να τους πιστέψουμε τώρα οι Βούλγαροι να υπογράψουν (σε αντάλλαγμα για την προστασία που τους παρέχει η Ελλάδα) συμφωνία για τα νερά, ώστε να μην καταστρέφεται κάθε χρόνο ο Έβρος από τις πλημμύρες”.

