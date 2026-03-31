Βασιλειάδης: “Να διαλυθούν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για να ανασυσταθεί ο προοδευτικός χώρος”

Την ανάγκη ριζικής ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου, ακόμη και μέσω της διάλυσης υφιστάμενων κομματικών σχηματισμών, υπογράμμισε ο Γιώργος Βασιλειάδης σε συνέντευξή του στον Αθήνα 984, προκαλώντας συζητήσεις για τις επόμενες κινήσεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Ο πρώην γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκε σαφής ως προς την κατεύθυνση που, κατά την άποψή του, πρέπει να ακολουθηθεί, τονίζοντας ότι «είναι προϋπόθεση να διαλυθεί η Νέα Αριστερά κι ο ΣΥΡΙΖΑ», προκειμένου να δημιουργηθεί ένας νέος, ενιαίος φορέας που θα εκφράσει αξιόπιστα τον προοδευτικό χώρο.

Όπως σημείωσε, το βασικό διακύβευμα δεν είναι οι προσωπικές στρατηγικές ή οι κομματικές ισορροπίες, αλλά η διαμόρφωση μιας πρότασης που θα υπηρετεί «το συμφέρον των πολλών», αφήνοντας αιχμές για τις εσωστρεφείς λογικές που, όπως υποστήριξε, έχουν οδηγήσει σε απαξίωση των υπαρχόντων σχημάτων.

Αναφερόμενος στα σενάρια για τις επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Βασιλειάδης απέφυγε να δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα, επισημαίνοντας ότι «δεν πρέπει να μπαίνει ο κάρος μπροστά από το άλογο». Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η βασική επιδίωξη είναι «η επαναφορά της πολιτικής στο προσκήνιο» και η ανάδειξη μιας εναλλακτικής απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι η δημιουργία ενός νέου κομματικού σχηματισμού ως αυτοσκοπός, αλλά η ικανότητα να πειστεί η κοινωνία ότι υπάρχει ένα «καλύτερο αύριο» μέσα από μια αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη ενεργοποίησης των πολιτών, κάνοντας λόγο για ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας που έχει αποστασιοποιηθεί από την πολιτική. «Το μεγάλο στοίχημα είναι να σηκώσουμε από τον καναπέ τους Έλληνες», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι απαιτείται ένα σαφές σχέδιο με αρχή, μέση και τέλος.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι υφιστάμενοι κομματικοί μηχανισμοί έχουν «κλείσει τον κύκλο τους», κάνοντας λόγο για σχήματα που «αναπαράγουν μηχανισμούς, μακριά από την κοινωνία». Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι η συζήτηση δεν πρέπει να περιορίζεται σε συνεργασίες προσώπων, αλλά να επικεντρώνεται στις πολιτικές που θα εφαρμοστούν.

Αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ, άφησε αιχμές για τη στάση του, υποστηρίζοντας ότι «η κυβέρνηση λειτουργεί έχοντας ως εφεδρεία στελέχη του ΠΑΣΟΚ», εκφράζοντας αμφιβολίες για το κατά πόσο μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πολιτική σύγκρουση με το υφιστάμενο πλαίσιο.

Ο κ. Βασιλειάδης περιέγραψε μια εικόνα συνολικής κρίσης στον χώρο της αντιπολίτευσης, σημειώνοντας ότι τόσο η κυβέρνηση όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται σε φάση αποδυνάμωσης, χωρίς όμως να αναδεικνύεται κάποιος ξεκάθαρος εναλλακτικός πόλος.

Τέλος, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη Νέα Αριστερά, χαρακτήρισε «αναμενόμενη και στενόχωρη» την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση, αποδίδοντας τη φθορά στην απομάκρυνση από τις ανάγκες της κοινωνίας και στη συρρίκνωση της απήχησης του κόμματος.