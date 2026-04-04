Βαρτζόπουλος: Με δύο ερωτήσεις βρέθηκα στη δικογραφία, παντελώς ανυπόστατα όσα περιλαμβάνονται, δεν έχω καμία σχέση

“Με δύο ερωτήσεις βρέθηκα στη δικογραφία”, τόνισε σε δήλωσή του o Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Συγκεκριμένα ο κ. Βαρτζόπουλος, μιλώντας στο protothema.gr, είπε πως ουδέποτε προέτρεψε κάποιον σε παράνομη πράξη και απλώς ρώτησε αν γίνεται κάτι.

«Με δύο ερωτηματικά, δεν προέτρεψα σε παράνομη πράξη. Όσα περιλαμβάνονται στην δικογραφία είναι παντελώς ανυπόστατα, δεν έχω καμία σχέση. Και οι εισαγγελείς πρέπει να μας πουν αν πιστεύουν ότι δεν πρέπει να γίνεται η δουλειά του βουλευτή», τονίζει.