MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς σε Μαρινάκη: Λαϊκισμός είναι να έχεις φέρει την κοινωνία στα όριά της και την ίδια στιγμή να λες με θράσος πως οι τιμές αποκλιμακώνονται

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέλεξε να απαντήσει στρίβοντας… διά του αρραβώνος», σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε απάντησή του προς τον κ. Μαρινάκη και τα όσα υποστήριξε σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Αναφέρει ειδικότερα ότι «δεν απάντησε στα ερωτήματά μας για την απουσία του πρωθυπουργού από τη Βουλή και το Συνέδριο της ΚΕΔΕ αλλά κατά την προσφιλή του μέθοδο ‘πέταξε τη μπάλα στην εξέδρα’». Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχολιάζει απευθυνόμενος στον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι λαϊκισμός είναι «να έχεις φέρει την κοινωνία στα όριά της, και την ίδια στιγμή με θράσος να λες πως οι τιμές αποκλιμακώνονται». «Λαϊκισμός είναι», συνεχίζει, «μετά τη μεγαλύτερη φοροεπιδρομή των τελευταίων ετών μέσω της έμμεσης φορολογίας, να ισχυρίζεσαι πως μειώνεις φόρους. Λαϊκισμός είναι την ίδια στιγμή που παίρνεις καθυστερημένα πρωτοβουλίες για την οπλοκατοχή, να εμφανίζεται ο αντιπρόεδρος του κόμματός σας ως κήρυκας της οπλοχρησίας».

«Σας αφήνουμε στο ψέμα και την υποκρισία σας», αναφέρει καταληκτικά ο κ. Τσουκαλάς.

Κώστας Τσουκαλάς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Τροχαίο με έναν τραυματία στην Εύβοια: Τζιπ γλίστρησε και τούμπαρε στη μέση του δρόμου – Δείτε φωτο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης ζει σε παράλληλο σύμπαν

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Πρόταση γάμου στον τερματισμό των 10 χλμ. στο Παναθηναϊκό Στάδιο

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Αφροδίτη Γραμμέλη: Είναι ντροπή να συζητάμε για κρεβάτια, να αφορίζουμε και να γενικεύουμε

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σήμερα ο διεθνής διαγωνισμός χορωδιών στο Μέγαρο Μουσικής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ: “Το ΥΠΠΟ δεν νοείται να μπει στα σπίτια και στα timelines των υπαλλήλων του”