Τσουκαλάς: Οι υποκλοπές και ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλα μιας προσωποπαγούς δομής εξουσίας για τα ιδιοτελή πολιτικά συμφέροντα του Κ. Μητσοτάκη

«Από το δημοσίευμα της εφημερίδας “Το Βήμα” προκύπτει πως είχε υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Intellexa και του Κέντρου Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας της ΕΥΠ», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς σε ανακοίνωσή του.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχολιάζει πως «τώρα εξηγείται γιατί το Μέγαρο Μαξίμου εδώ και μέρες αρνείται να απαντήσει στην απλή ερώτηση που απευθύνουμε αν η κυβέρνηση ή άλλος κρατικός φορέας έχει αγοράσει το Predator από τον κ. Ντίλιαν». «Γιατί γνωρίζει ότι υπάρχουν στοιχεία που δεν της επιτρέπουν να πει ψέματα όπως έκανε στο παρελθόν. Γι’ αυτό και επιλέγει να πετάει τη μπάλα στην εξέδρα και να απαντά με υπεκφυγές και μισόλογα», σημειώνει.

Ο κ. Τσουκαλάς συμπληρώνει ότι «ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος την προηγούμενη Δευτέρα απάντησε πως το προσύμφωνο ενδέχεται να αφορά “ευρύτερη δραστηριότητα στον χώρο της πληροφορικής”» και υποστηρίζει ότι «αυτή η τοποθέτηση έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με την πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου που αναφέρει πως “η Intellexa δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον τομέα απόσπασης, συλλογής και διαχείρισης δεδομένων μέσω κατασκοπευτικού λογισμικού”».

Έπειτα από τα παραπάνω ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «τα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι σκάνδαλα κάποιου απρόσωπου “βαθέος κράτους” όπως επιχειρεί να πείσει ο μηχανισμός προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας», αλλά «είναι σκάνδαλα μιας προσωποπαγούς δομής εξουσίας που οικοδομήθηκε εξαρχής για να εξυπηρετήσει τα ιδιοτελή πολιτικά συμφέροντα του Κυριάκου Μητσοτάκη». «Έλαβαν χώρα στην προσπάθεια να ιδρυθεί ένα ιδιότυπο μονοκομμματικό προσωπικό κράτος», προσθέτει.

Καταληκτικά ο κ. Τσουκαλάς υποστηρίζει ότι «η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται πως έρχεται η ώρα της αλήθειας» και ότι «ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση δεν θα αποφύγουν να λογοδοτήσουν».

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Τζέι Ντι Βανς: “Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο” των Ιρανών – Οι ΗΠΑ απαιτούν από την Τεχεράνη να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Νίκος Τερζής για Σάκη Ρουβά: Έχει μείνει στη ζωή μου, γιατί τον γνώρισα ως Σάκη και όχι ως Ρουβά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Γεωργιάδης: 35 χρόνια μετά την κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων, η αριστερά στην Ουγγαρία είναι ανύπαρκτη

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Δούκισσα Νομικού: Έχω χαθεί λίγο τις τελευταίες μέρες, αλλά είναι ωραίο να εξαφανίζεσαι μερικές φορές

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

H Λατινοπούλου μιμήθηκε on air τη Ζωή Κωνσταντοπούλου: “Είναι η Ελένη Λουκά της πολιτικής”

ΔΙΕΘΝΗ 23 λεπτά πριν

Ζελένσκι: Ρομπότ κατέλαβαν θέσεις του ρωσικού στρατού για πρώτη φορά στην ιστορία