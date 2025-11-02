MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Οι αγρότες δεν έχουν πια να περιμένουν τίποτα από τον κ. Μητσοτάκη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να μεταμφιέσει σε “μεταρρυθμιστική προσπάθεια” την ολιγωρία, την έλλειψη λογοδοσίας, τα νομοθετικά κενά και την έλλειψη ουσιαστικού σχεδιασμού για τη διασφάλιση των αγροτικών ενισχύσεων», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωση του σχετικά με την ανάρτηση του πρωθυπουργού.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, σημειώνει ότι ο πρωθυπουργός «αναφέρεται στην προσπάθεια “επιτάχυνσης” των καταβολών, ενώ ο ίδιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη μη έγκαιρη πίστωση των αγροτικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων». «Η χώρα μας με ευθύνη του κ.Μητσοτάκη στις 31 Οκτωβρίου ήταν η ευρωπαϊκή εξαίρεση, που δεν πλήρωσε το 50% της βασικής ενίσχυσης στους αγρότες της. Οι μη καταβληθείσες υποχρεώσεις από πέρυσι αγγίζουν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ», τονίζει. Προσθέτει ότι επιπλέον «την ώρα που με την ανερμάτιστη πολιτική του έχει φέρει τον πρωτογενή τομέα σε αδιέξοδο, οι συνεργάτες του χαρακτηρίζουν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους ‘βολεμένους που ξεβολεύτηκαν’».

Καταληκτικά, ο κ. Τσουκαλάς υποστηρίζει ότι «οι αγρότες δεν έχουν πια να περιμένουν τίποτα από τον κ. Μητσοτάκη» και ότι «η αλλαγή σελίδας για τον πρωτογενή τομέα είναι επιτακτική». «Το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης έχουν ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο σχέδιο ανάταξης του αγροτικού τομέα. Όχι, αλλά πειράματα», σημειώνει.

Κώστας Τσουκαλάς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 26 λεπτά πριν

Βεντέτα στα Βορίζια: “Χτενίζουν” το χωριό οι αστυνομικοί – “Θα παραμείνουν όσο χρειαστεί” λέει η Δημογλίδου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Επίθεση με μολότοφ σε ΜΑΤ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Δείτε βίντεο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ: Οι τυχεροί αριθμοί

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Ανδρουλάκης από Καρδίτσα: Με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ και πολιτική αλλαγή θα ξεβολέψουμε την αλαζονεία της ΝΔ

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Αυστρία: Η Austrian Airlines ξαναρχίζει τις πτήσεις της προς το Ιράν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Κακλαμάνης για τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου της Γκίζας: “Το παράδειγμα του GEM μας δίνει δύναμη να διεκδικήσουμε όλα όσα μας ανήκουν”