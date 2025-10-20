Τσουκαλάς: Ο κ. Μαρινάκης βγήκε πάλι παγανιά στον δρόμο του διχασμού και της τοξικότητας

«Ο κ. Μαρινάκης βγήκε πάλι παγανιά στον δρόμο του διχασμού και της τοξικότητας. Έφτασε στο ύψιστο σημείο ανευθυνότητας να εργαλειοποιήσει ακόμα και τα εθνικά θέματα για να επιτεθεί στο ΠΑΣΟΚ», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς σε απάντηση του προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής προσθέτει ειδικότερα ότι «με μοναδικό στόχο να διευθετήσει η κυβέρνηση τις εσωτερικές υπουργικές κόντρες, επέλεξε πάλι να διχάσει τον ελληνικό λαό για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη θέτοντας ψευτοδιλήμματα και να επιτεθεί στους γονείς των Τεμπών».

Σχολιάζει δε πως η κυβέρνηση «ματαιοπονεί, αν θεωρεί ότι θα αλλάξει τη δημόσια ατζέντα για να μη συζητήσουμε την οικονομία, την ακρίβεια, τις κοινωνικές ανισότητες».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ακόμη ότι σε σχέση με το εργασιακό νομοσχέδιο ο κ. Μαρινάκης «απέφυγε να απαντήσει στις χθεσινές μας επισημάνσεις ομολογώντας ουσιαστικά ότι η κυβέρνηση ψεύδεται για τη μη υποχρεωτικότητα του 13ωρου». Σημειώνει ότι «επέμεινε όμως στα fake news του Υπουργείου Εργασίας που αποκάλυψε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος για τον ανακριβή ισχυρισμό της κυρίας Κεραμέως περί κλαδικής σύμβασης που ”προβλέπει” 13ωρο και εξαήμερο, παρά τη διάψευση τόσο της Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδας όσο και από το ίδιο το κείμενο της κλαδικής σύμβασης, που αναφέρεται ρητά σε ωράριο 39 ωρών την εβδομάδα, δηλαδή όχι μόνο σε παραπάνω ώρες αλλά και σε λιγότερες από το νόμιμο ωράριο».

Καταληκτικά ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζει ότι «για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και την κυβέρνηση δεν υπάρχει όριο στο ψέμα».