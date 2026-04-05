Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επικίνδυνο καθεστώς που θέλει να μείνει γαντζωμένο στην εξουσία

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη «είναι ένα καθεστώς που δεν θα σταματήσει πουθενά στην προσπάθεια του να παραμείνει γαντζωμένο στην εξουσία», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωση του για την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού, σημειώνοντας ότι η μόνη δημοκρατική διέξοδος είναι οι εκλογές.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρει ειδικότερα ότι «στον ΟΠΕΚΕΠΕ συναντήθηκαν η διαφθορά και ο πελατειασμός της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας» και πως «όταν έρχονται σωρηδόν δικογραφίες για υπουργούς και δεκάδες βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, αυτό πιστοποιεί το καθετοποιημένο σύστημα διασπάθισης των κοινοτικών πόρων». «Με πολιτική κάλυψη είχε στηθεί μια μηχανή μαύρου χρήματος , στην οποία έσπευσαν όλοι να λάβουν το ‘μερίδιο’ τους», σημειώνει. Ο κ. Τσουκαλάς τονίζει ότι «αυτό δεν είναι διαχρονική παθογένεια αλλά άλλη μια απόδειξη ότι για τη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό το κράτος και οι πόροι του είναι λάφυρο».

Σχολιάζει ότι «ο Πρωθυπουργός θεωρεί ότι μπορεί να ξεμπερδέψει ζητώντας από τον κ. Καραμανλή να δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος». Υποστηρίζει ότι «φοβάται να ζητήσει παραιτήσεις ή να αποπέμψει τους ελεγχόμενους» και «επιβεβαιώνει πως η κυβέρνηση του βασίζεται σε μια δεδηλωμένη εκλεγχόμενων από τη δικαιοσύνη».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι «ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύθηκε και σήμερα (sic) για δυναμικότερη αντιπαράθεση με το ‘Βαθύ Κράτος’. Μα ο ίδιος είναι το ‘Βαθύ Κράτος’». Αναφέρει στο ίδιο πλαίσιο: «είναι ο Πρωθυπουργός της κυβέρνησης των υποκλοπών που ήθελε να έλεγξει τα πάντα. Που δημιούργησε μετά την οικονομική κρίση ένα μονοκομματικό διεφθαρμένο πελατειακό κράτος χωρίς αξιοκρατία και διαφάνεια. Το κράτος λάφυρο για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τις συμβουλευτικές εταιρείες, των ημετέρων και τις ελίτ των αρεστών. Το κράτος που εισπράττει τους φόρους των πολιτών και μετά τους μοιράζει με απευθείας αναθέσεις στους ‘κολλητούς’ του συστήματος εξουσίας πέριξ του Μαξίμου. Μετέτρεψαν τα ευρωπαϊκά κονδύλια σε έξοδα για την προεκλογική καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας».

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει επιπλέον ότι «ο Πρωθυπουργός και σήμερα δεν απάντησε αν η κυβέρνηση του ή άλλη κρατική υπηρεσία αγόρασαν το Predator από τον απόστρατο Ισραηλινό», ενώ τονίζει ότι «δεν έχει το πολιτικό θάρρος ούτε να κατακεραυνώσει αυτόν που τον εκβιάζει αποκαλώντας τον ‘Νίξον’».

Καταληκτικά υπογραμμίζει ότι «οι πολίτες πλέον γνωρίζουν. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν είναι μια τυπική κεντροδεξιά κυβέρνηση, είναι ένα καθεστώς που δεν θα σταματήσει πουθενά στην προσπάθεια του να παραμείνει γαντζωμένο στην εξουσία». Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «η μόνη δημοκρατική διέξοδος είναι να προκηρύξει εκλογές».