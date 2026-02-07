Τσουκαλάς: Γιατί δεν εφαρμόζει ο πρωθυπουργός την απόφαση του ΣτΕ που υποχρεώνει την κυβέρνηση να ενημερώσει τον κ. Ανδρουλάκη;

«Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας και ανοιχτή πόρτα διαλόγου, χωρίς όμως αυταπάτες για το ποια είναι η στρατηγική της Τουρκίας, η οποία δεν είναι μόνο αναθεωρητική αλλά είναι πολύ συχνά και ταυτισμένη με την ευθεία αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και με την παραβίαση του διεθνούς δικαίου», τόνισε στο OPEN ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, αναφερόμενος στην επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Συμπλήρωσε πως «δεν περιμένουμε πολλά» και πως «άρα λέμε ‘ναι’ στο διάλογο. Πρέπει να γνωρίζουμε τι λέει η γειτονική μας χώρα, να μην έχουμε καμία αυταπάτη και βέβαια να μη δίνουμε δικαιώματα, όπως έκανε ο κύριος Λαζαρίδης που υιοθέτησε την ρητορική της Τουρκίας για ‘γκρίζες ζώνες’».

Σχετικά με την πολύνεκρη τραγωδία στη Χίο, ο κ. Τσουκαλάς άσκησε κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς τονίζοντας πως «χάθηκαν 15 άνθρωποι. Το αν είμαστε με το Λιμενικό ή με τους διακινητές είναι ένα ψευτοδίλημμα. Κανείς δεν είναι με τους διακινητές, οι οποίοι είναι εγκληματίες. Είμαστε, όμως, με τη νομιμότητα». Τόνισε ότι «η Ελληνική Δημοκρατία οφείλει να είναι με τη νομιμότητα», υπογραμμίζοντας ότι «δεν μπορεί, πριν βγουν τα πορίσματα, να βγαίνουν υπουργοί την επόμενη ημέρα και να λένε τι συνέβη». «Τιμούμε το Λιμενικό, αλλά το τι συνέβη εκείνο το βράδυ θα το μάθουμε όταν έχουμε τα πορίσματα. Όχι όταν βγαίνουν αναρμόδιοι υπουργοί, όπως ο κ. Πλεύρης, και λένε άλλα πράγματα», είπε. Κατέληξε σημειώνοντας πως «η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι καθαρή. Τα ψευτοδιλήμματα της κυβέρνησης είναι μια προσπάθεια εργαλειοποίησης. Αυτό που συζητάμε είναι αν τηρήθηκε εκείνη την ημέρα η νομιμότητα. Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα θα έχουμε εικόνα».

Μιλώντας για τις εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών, ο κ. Τσουκαλάς εστίασε στην εισαγγελική πρόταση αναφέροντας: «η μία εξέλιξη είναι η εισαγγελική πρόταση που προτείνει την ενοχή. Πρόκειται για τη δίκη στην οποία οι μάρτυρες είπαν ότι στην εξεταστική του 2022 τους έδιναν τις ερωτήσεις που θα έκαναν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο εισαγγελέας λέει ότι προέκυψε κίνδυνος για το πολίτευμα». Παράλληλα έθεσε το ερώτημα «γιατί δεν εφαρμόζει ο πρωθυπουργός την απόφαση του ΣτΕ που υποχρεώνει την κυβέρνηση να ενημερώσει τον κ. Ανδρουλάκη;». «Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι το μόνο πολιτικό πρόσωπο από όσα φαίνεται να ήταν θύματα παρακολούθησης που κινήθηκε νομικά. Αν δεν είχε κινηθεί δεν θα είχαμε τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν στο δικαστήριο», σημείωσε.

Σχετικά με την πορεία και τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «η Νέα Δημοκρατία είναι στη μισή εκλογική της δύναμη και η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών θέλει να φύγει» και υποστήριξε ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει εναλλακτική πρόταση». Ανέφερε ως παραδείγματα πρωτοβουλιών ότι «τις τροπολογίες για τα ‘κόκκινα δάνεια’ το ΠΑΣΟΚ τις έφερε» και πως «το ζήτημα των υποκλοπών και των θεσμών το ΠΑΣΟΚ το ανέδειξε, όπως και το κυκλοφοριακό». Εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη συνέχεια, καταλήγοντας πως «το ΠΑΣΟΚ θα πάει καλά» και ότι «όσο επικοινωνούμε τις προτάσεις μας και έχουμε ενιαία φωνή, όσο αναδεικνύουμε θέματα όπως αυτά των θεσμών και της οικονομίας το ΠΑΣΟΚ θα ανεβαίνει».