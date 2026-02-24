Τσουκαλάς για Γεωργιάδη Ακόμα περιμένουμε το βίντεο, το οποίο ο ίδιος έχει προαναγγείλει, και θα αποδείκνυε ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού

«Δεν τίθεται σε αμφισβήτηση το δικαίωμα του κάθε υπουργού να έχει πρόσβαση στους χώρους των νοσοκομείων. Από την άλλη μεριά, όμως, εδώ έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο όπου ο κ. Γεωργιάδης έχει εκτεθεί ανεπανόρθωτα και έχει εκτεθεί διότι ακόμα περιμένουμε το βίντεο, το οποίο ο ίδιος έχει προαναγγείλει και το οποίο θα αποδείκνυε ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σε συνέντευξή του στον Real FM.

Ο ίδιος σημείωσε ότι «μου φαίνεται ότι πιο νωρίς θα δούμε την ταινία του Brad Pitt, που γυρίζεται τώρα στην Ύδρα, από το βίντεο του κ. Γεωργιάδη», υποστηρίζοντας ότι ο κ. Γεωργιάδης είναι ένας αποτυχημένος υπουργός και το βιώνουν καθημερινά οι Έλληνες.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναφέρθηκε στις ενεργειακές συμφωνίες που υπογράφηκαν με αμερικανικές εταιρείες, τις οποίες θεώρησε θετικές αναμένοντας το πλήρες περιεχόμενο. «Οποιαδήποτε ενεργειακή συμφωνία γίνεται και συνοδεύεται από άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και ενισχύει τα οικονομικά μας συμφέροντα είναι σε μια κατεύθυνση θετική. Πάντα, βέβαια, πρέπει να βλέπουμε τους όρους αυτών των συμβάσεων», τόνισε και πρόσθεσε: «Εμείς είμαστε το κόμμα το οποίο δημιούργησε ως κυβέρνηση το πλαίσιο πάνω στο οποίο αυτές οι συμφωνίες γίνονται. Με τη Νέα Δημοκρατία είχαμε πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Είχαμε δηλώσεις του πρωθυπουργού, οι οποίες έστειλαν λάθος μηνύματα και είχαμε και την αποχώρηση στο παρελθόν κολοσσών όπως ήταν η TOTAL».

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΑ, ο κ. Τσουκαλάς αποσαφήνισε ότι προκαλεί «εντύπωση που η Νέα Δημοκρατία τηρεί σιγήν ιχθύος, δεν σχολιάζει και δεν έχει διαγράψει καν το κορυφαίο στέλεχός της στο Ηράκλειο που είναι προφυλακισμένο και φαίνεται να ελέγχεται για απόκρυψη περιουσίας ύψους 10 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε μάλιστα για ένα στέλεχος που συχνά συνόδευε τους υπουργούς. Ενώ μου κάνει εντύπωση που δεν σχολιάζεται καν το γεγονός».

Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις επεσήμανε πως «η μεγάλη πλειοψηφία του 70% των ερωτώμενων δεν θέλει τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας», υπογραμμίζοντας την αυτόνομη εκλογική πορεία του ΠΑΣΟΚ με αμφίπλευρη κοινωνική και πολιτική διεύρυνση. «Αν προχωρήσουμε όλοι με ενιαία φωνή και στηρίξουμε τα τέσσερα αυτά δεδομένα, που αποτελούν τη στρατηγική μας, και εκεί υπάρχει η συμφωνία -και προέκυψε και μέσα από τις συνεδριάσεις- είμαι αισιόδοξος ότι και η βελόνα θα ξεκολλήσει ώστε να ξεκολλήσει η βελόνα της χώρας», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.